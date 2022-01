Vediamo insieme come fare la ricetta delle zeppole di San Giuseppe, deliziose ciambelle dolci, fritte o al forno, che vengono riempite con crema pasticcera e decorate con amarene sciroppate. Le zeppole di San Giuseppe, come dice il nome, si preparano in occasione della Festa di San Giuseppe. Quindi sono associate anche a una ricorrenza importante che in Italia festeggiamo il 19 marzo. Infatti le zeppole sono i dolci tipici della Festa del Papà, e sono immancabili sulle tavole di ogni famiglia, specialmente al sud, ma non solo. Di tradizione antica, risalente al periodo dell’Impero Romano, la ricetta di queste frittelle è arrivata fino a noi e noi ve la proponiamo. Allora andiamo a scoprire insieme come realizzare questi dolci di San Giuseppe a casa.

Ingredienti

farina di grano tenero 150 gr

burro 70 gr

uova grandi 3 + 2 tuorli per la crema

acqua 25 ml

sale 5 gr

latte 250 ml

amido di mais 30 gr

Zucchero 50 grammi

essenza vaniglia qb

amarene sciroppate 8

olio di arachidi per friggere qb

zucchero a velo per decorare qb