Biscotti per la festa del papà: 10 ricette golose e facili

Ecco le 10 migliori ricette per preparare dei gustosi biscotti per la festa del papà. Per questa ricorrenza potete preparare insieme ai vostri bimbi dei deliziosi dolcetti da personalizzare a seconda dei gusti del festeggiato. Ecco quindi una serie di ricette di biscotti per la festa del papà che accontenteranno sia i papà più golosi che quelli più legati alle tradizioni.

Ovviamente potete personalizzare questi biscotti per la festa del Papà nelle decorazioni e anche nella forma. Per ottenere dei risultati scenografici potete utilizzare delle formine e conferire ai biscotti tantissimi tipi di forme e dimensioni. Infine, potete optare per diverse decorazioni. Ad esempio potete personalizzare i dolcetti con delle scritte oppure con degli elementi in pasta di zucchero o glasse colorate.

Biscotti glassati

Per la festa del papà potete provare questi biscotti glassati. Sono coreografici, personalizzabili e potete sia servirli su un piatto da portata che confezionarli con una bustina di plastica trasparente. Un’idea semplice e divertente da realizzare anche insieme ai bambini di casa.

Biscotti al latte

Ciambelline al vino

I biscotti al vino sono delle gustose ciambelline dolci che verranno sicuramente apprezzati dal festeggiato. Si tratta di una classica ricetta della nonna molto semplice da preparare. Potete preparare questi biscotti per la festa del Papà sia con il vino bianco che con il vino rosso. Se optate per quest’ultimo i biscotti avranno un sapore più deciso.

I biscotti al latte siciliani sono buoni, sani e genuini. Si tratta di piccoli dolcetti che le nostre nonne preparavano per la colazione di tutta la famiglia. Questi biscotti verranno quindi apprezzati da tutti i papà e sono particolarmente indicati se volete preparare una colazione con i fiocchi.

Biscotti al limone

I biscotti al limone sono dei dolcetti facili e golosi che potete preparare in poco tempo. Sono perfetti per la colazione magari accompagnandoli con un po’ di latte. La preparazione di questi biscotti per la festa del Papà è molto semplice e, anche in questo caso, potete farvi aiutare dai vostri bimbi.

Biscotti al cocco

I biscotti al cocco sono davvero irresistibili! Si tratta di piccoli dolcetti morbidi che si preparato con solo 4 ingredienti: farina di cocco o cocco grattugiato disidratato, zucchero, albumi e un pizzico di sale. Semplici veloci, sono pronti in meno di 40 minuti.

Bastoncini di biscotti a cuore

La ricetta di questi biscotti per la festa del Papà è davvero facile da fare, eppure vi permette di sfornare un dolcetto tanto bello da vedere e golosissimo da fare. Sono i biscotti a cuori con bastoncino, che anche i vostri bambini potranno preparare insieme a voi, divertendosi!

Biscotti alla vaniglia

I biscotti alla vaniglia sono profumatissimi e piaceranno sicuramente a tutti i papà che li riceveranno in dono! La ricetta è estremamente semplice e si prepara in pochi minuti! Non avete scuse per non provarli!

Biscotti al cioccolato

Vediamo un’altra delle ricette di biscotti per la festa del Papà sempre molto apprezzate. Si tratta dei biscotti al cioccolato, perfetti per i papà più golosi. Si preparano in circa 30 minuti e, mentre cuociono in forno, potete preparare una gustosa crema al cioccolato. Per semplificare la preparazione potete anche utilizzare la Nutella. Infine, non dimenticate di decorarli con un po’ di granella di nocciola o di pistacchio.

Cookies

I cookies a forma di cuore sono dei dolcetti ottimi per festeggiare insieme alle persone amate in tutte le occasioni, anche in occasione della festa del Papà. Sono i classici biscotti con gocce di cioccolato! Una vera delizia che farà la gioia dei papà più golosi. Inoltre, anche in questo caso la preparazione è facilissima e potete coinvolgere i vostri bimbi. Non dimenticate di utilizzare del cioccolato fondente di buona qualità per un risultato eccezionale!

Biscotti alla nutella

Infine ecco un evergreen che non passa mai di moda, stiamo parlando dei biscotti alla Nutella, un dolcetto goloso per ogni occasione e perfetto anche per celebrare degnamente la festa del Papà. Potete realizzare questi biscottini in tante forme diverse come quadrati, papillon, cuori, stelle e tutto quello che vi suggerisce la fantasia.