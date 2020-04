I biscotti al latte sono morbidi, buoni, sani e genuini. La ricetta dei biscotti per il latte fatti in casa ha origini storiche, infatti è spesso conosciuta anche con il nome di biscotti al latte siciliani. Questi sono biscotti da inzuppo per il latte o il cappuccino; vanno bene anche per l’estate perchè durano per parecchi giorni quindi avrete una ottima colazione fatta in casa e senza stress. Per una ottima riuscita noi suggeriamo di usare l’ammoniaca al posto del lievito, rende i biscotti friabili e li fa durare molto a lungo. Per realizzare la ricetta dei biscottini della nonna al latte dovrete seguire dei procedimenti semplici e veloci; il risultato… accontenterà sicuramente tutti! Potrete, in alternativa, preparare dei biscotti per il latte con il bimby: sarà ancora più semplice e veloce, adatto a chi ama godersi il loro sapore inconfondibile ma purtroppo non ha molto tempo a disposizione.

Ingredienti

farina 1 kg

zucchero 400 gr

burro 250 gr

latte 250 ml

uova 4

lievito 1 bustina