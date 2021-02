Il 19 marzo è un giorno speciale, quale occasione migliore per preparare un torta facile per la festa del papà? Oggi vi proponiamo una smarties cake un dolce facile e veloce da preparare di cui il papà si innamorerà sicuramente. La ricetta è semplice da realizzare e, soprattutto, veloce da preparare, quindi non richiede chissà quale procedimento. È molto scenografica, infatti si presenta ricoperta di cioccolato e decorata con smarties e marzapane. In alternativa, se volete optare per qualcosa di più elaborato potreste provare a realizzare la torta a forma di cravatta o la torta Superman! Perfette per la festa del papà. Date sfogo alla vostra fantasia per creare una magnifica torta personalizzata! In poche parole, la vostra cucina si trasformerà in un nido profumato e pieno di dolcezza. Le ricette che vi proponiamo sono molto semplici, basta procurarsi gli ingredienti e seguire le nostre istruzioni. Pronte a preparare le torte per la festa del papà per fare bella figura?!

Come preparare una torta per la festa del papà: smarties cake

300 g di farina

60 g di cacao amaro

250 g di latte

300 g di zucchero

3 uova

1 bustina di lievito

zucchero a velo

150 gr di burro

cioccolato al latte: 200 gr

panna liquida: 150 ml

smarties

marzapane

Dolce facile e veloce per la festa del papà: come prepararlo

foto Shutterstock | enzo4

Come prima cosa per preparare la torta per la festa del papà dovete montare le uova con lo zucchero, dopodiché aggiungete il burro fuso. Aggiungete la farina e il lievito setacciati e alternateli con il latte, infine mettete il cacao amaro setacciato e mescolate bene per avere un composto omogeneo. Imburrate e infarinate uno stampo per torte da 22 cm e cuocete il dolce in forno caldo a 180°C per 30 – 35 minuti.

Nel frattempo spezzettate il cioccolato e scioglietelo con la panna, mescolate fino ad avere una crema omogenea. Sformate la torta, mettetela in un piatto da portata e poi fate la copertura con la crema al cioccolato. Fate raffreddare un po’. Con il marzapane colorato fate delle lettere per comporre “Auguri papà”. Mettete gli smarties intorno alla torta e poi posizionate le lettere al centro. Fate raffreddare il tutto e servite!

Torta a forma di cravatta per il papà

Anche la torta a forma di cravatta è facile da preparare, anche se richiede più tempo in cucina. Potete evitare di accendere il forno e acquistare il pan di Spagna già pronto, in questo modo ottimizzate i tempi. Quindi, procuratevi un disegno a forma di cravatta, dei coloranti alimentari e il gioco è fatto: la torta cravatta è l’ideale per stupire il papà il 19 marzo!

Torta Superman per il 19 marzo

Un vero supereroe non può non ricevere almeno una volta nella vita la torta Superman! Gli ingredienti e il procedimento sono molto simili alle torte per la festa del papà che vi abbiamo suggerito qui sopra, vi basterà avere un po’ più di pazienza nel coprire la torta con la pasta di zucchero o i marshmallow fondant.

Ora non vi resta che scegliere con quale torta stupire il papà!