Ricette Festa del Papà: Torta Superman

Se anche il vostro papà è un supereroe non potete non preparargli la torta Superman, vi dico sin da ora che c’è un bel pò di lavoro per realizzarla ma non è difficile, ci vorrà solo un pò di pazienza. Per fare questa ricetta potete o fare tutto in casa, vale a dire pan di spagna, marshmallow o marzapane e crema pasticcera oppure comprare un pan di spagna giò pronto in pasticceria e il marzapane a panetti che dovrete solo colorare con i coloranti alimentari. In entrambi i casi c’è un bel pò di lavoro, ma ne varrà la pena!



Ingredienti per la Torta Superman (dosi per 8 persone)

Pan di Spagna: 1 dose

Marshmallow fondant oppure Marzapane

Coloranti alimentari

Succo di pera

Coloranti alimentari (rosso, azzurro e giallo)

Gelatina di albicocche

Crema pasticcera: 1 dose

Preparazione



Preparate un pan di Spagna di forma rettangolare, se volete acquistatelo già pronto oppure fatelo in casa seguento la nostra ricetta. Cuocetelo e aspettate che si raffreddi completamente, anzi se riuscite sarebbe ancora meglio farlo il giorno prima. Poi preparate i vari panetti di marshmallow sempre seguendo la nostra ricetta di base oppure comprate il marzapane già pronto così vi risparmiate una bella faticaccia.



Colorate i vostri panetti di giallo, rosso e azzurro, aggiungente colorante fino a raggiungere la tonalità giusta. Vi servirà molto marzapane (o marshmallow fondant) perchè dobbiamo rivestire tutta la torta. Salvate e stampate il logo di Sperman e al posto della S scrivete Dad in modo che stia dentro lo spazio prestabilito, poi ritagliate il disegno e usatelo come stampo, dovete fare questo disegno con il panetto giallo e quello rosso. Con quello azzurro fate una grande sfoglia che servirà da base.



Tagliate a metà il pan di spagna, bagnatelo con il succo di pera e poi farcitelo con la crema pasticcera, ricomponete il dolce e poi con il coltello date la forma del logo di Superman, usate lo stesso stampo con cui avete fatto la scritta gialla e rossa ma ritagliate a 3 centimetri dal bordo in modo da avere una base più grande. Spalmate tutta la torta con la gelatina di albicocche e poi ponete sopra la sfoglia di pasta azzurra e poi sopra ancora al centro, facendo coincidere i bordi mettete il logo del Supereroe Dad, sempre usando la gelatina come colla.



Con la pasta colorata rimasta fate delle palline e mettetele nel bordo così non si vedrà la parte finale della decorazione che ovviamente è tagliata.