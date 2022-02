La ricetta delle frittelle di riso dolci è molto facile e veloce da fare, potrete gustare e far gustare queste frittelle fatte in casa in occasione della Festa del Papà, il 19 marzo, oppure per Carnevale, quando i dolci fritti sono un must sulle tavole di ogni famiglia. Queste frittelline dolci, conosciute anche come frittelle di riso di San Giuseppe sono davvero semplici da fare, ma la loro bontà vi conquisterà al primo morso! Andiamo a vedere come fare le frittelle di riso, e per chi vuole provare diamo anche la ricetta delle frittelle di riso salate, gustose da mangiare come antipasto il giorno della Festa del Papà o di Carnevale!

Ingredienti

Riso 160 gr

Latte 400 ml

acqua 200 ml

Scorza di limone 1

Uova 2

Zucchero 160 gr

Farina 160 gr

Sale q.b.

Lievito per dolci in polvere 2 cucchiaini

olio per friggere qb

zucchero a velo qb