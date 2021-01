Le tendenze moda inverno 2021 per le donne over 50

Per le over 50, trovare ispirazioni fashion a volte può essere più complicato, ma ora grazie a una moda più inclusiva e alle influencer di ogni età, ci sono molte più idee e possibilità.

In vista dei saldi, abbiamo analizzato i trend di questo inverno e selezionato quelli più trasversali e adatti a tutte. L’ispirazione ci viene dalle icone della moda e dello stile italiane e internazionali, dimostrazione di come lo stile non abbia età.

La tuta

Chi l’ha detto che la tuta è adatta solo alle più giovani? Quest’anno è stata totalmente sdoganata anche al di fuori dell’ambiente domestico ed è decisamente cool.

Le camice stampate

La camicia dal taglio maschile è un capo intramontabile e sempre molto chic. Per le over 50 che non vogliono osare con scollature e bottoni slacciati ma non amano uno stile troppo rigoroso, l’ideale sono le stampe: colorate, geometriche, divertenti e originali.

I pantaloni ampi

Lo skinny ormai è una tendenza passata sia per le più giovani che per le over 50: quest’anno meglio optare per i pantapalazzo morbidissimi e fluttuanti, anche in inverno.

Gli accessori maxi

Non è più tempo del filo di perle, orecchini impercettibili, bracciali e anelli delicati: colori e forme generosi nei gioielli sottolineano volto e mani nella loro bellezza data dal tempo e dell’esperienza di vita.

Bluse colorate

Molte over 50 tendono a far prevalere il nero nel loro guardaroba. Invece il colore è assolutamente da portare, soprattutto se si tratta di bluse morbide e lucide. Infatti, vi illumineranno e renderanno molto chic.

L’animalier

Super trend di stagione, l’animalier è classicamente associato alle signore. Per evitare però un effetto troppo “antico”, meglio scegliere capi non troppo larghi e soprattutto stemperarlo con gli accessori.

Pelle colorata

La pelle non è un materiale da abbandonare mai: sempre di moda e sempre glamour, si adatta a moltissimi capi. Se infatti, superati i 50, non sentiamo più di essere adatte al chiodo, possiamo optare per una giacca lunga, magari di un colore diverso dal nero che tende a incupirci.