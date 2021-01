Cinque borse da acquistare assolutamente con i saldi

Con l’inizio del nuovo anno arriva anche una nuova stagione di saldi. Per quelle che sono riuscite a risparmiare qualche soldo dai regali di Natale, al famosa “cresta” sul budget, o per chi ha ricevuto in dono un buono acquisto (magari sotto forma di contante), quello che si avvicina potrebbe essere un periodo fortunato, specie nel reparto borse.

Ecco quindi cinque borse che non potete farvi scappare con i saldi 2021.

La shopping bag

Un grande classico, una borsa che comprate oggi e userete anche tra cinque anni. È importante, quindi, che sia di buona fattura, ma anche adattabile ad ogni look e moda: semplice, elegante e intramontabile.

Questo non vuol dire che la vostra shopper debba essere noiosa: Max Mara, quindi, propone in saldo una borsa shopping in pelle con doppio manico perfetta sia a spalla che a mano.

A tracolla

Un classico immancabile, che però può arricchirsi e diventare un pezzo unico grazie alla scelta di pellami, colori e dettagli. Una piccola variazione sul tema è quella di Sandro: tracolla con catena in pelle lucida rosso vinaccia.

Basta borse: lo zainetto

Uno zainetto è sempre comodo, ma può anche essere molto elegante. Basta sceglierne uno in pelle nera, come quello che si può trovare sul sito di Asos: per renderlo più particolare questo modello ha le impunture bianche, perfetto per ogni occasione.

Borse diverse: marsupio

Non immaginate il modello anni Novanta da portare in vita, nulla di simile. Il marsupio ora si usa in taglia extra large, proprio come fosse una borsa. In saldo sul sito di Liu Jo ne potete trovare diversi, come quello in stile patchwork di raso e tessuto metallizzato.

La mini bag

Le borse mini sono un must have della stagione: comode e pratiche, possono essere utilizzate sia per una cena elegante che per avere le mani libere durante una passeggiata. Lasciamo a casa il superfluo, l’accessorio in taglia micro contiene solo l’essenziale, come quella di Furla (che propone il 40%), e può essere utilizzata sia con la tracolla a catena, sia come marsupio o pochette da tenere in mano.