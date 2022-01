Questo maglione è perfetto per ogni look, lo sapevate?

La vera coccola dell’inverno sono i maglioni in lana, che siano over o chunky, aderenti o a collo alto, di sicuro ci trasmettono quel comfort di cui spesso abbiamo bisogno.

Ce n’è uno, in particolare, che è il passepartout della moda, senza il quale non sapremmo proprio vivere: il maglione in lana color panna. Se non lo avete, correte a comprarlo ora che ci sono i saldi perché non potrete più farne a meno!

Con i jeans è l’accoppiata vincente

Jeans a vita alta e gamba larga, tac. Stivaletto con tacco, tac. Maglione panna, taaac. Creare un outfit casual chic, semplice ma con quel non-so-che di raffinato non è mai stato così facile! Per un tocco di colore affidiamoci a un cappotto e ai nostri amati accessori.

Con la gonna in pelle per un effetto panna e cioccolato

Se il nostro umore oscilla tra la grinta estrema e una dolcezza zuccherosa, l’outfit perfetto non potrà che essere questo. La gonna in pelle soddisfa la nostra vena rock, mentre il maglione cozy chiaro, magari con una trama a trecce, è un abbraccio tutto nostro.

Lungo con i leggins per un tocco di romanticismo

Il nostro mood rimpiange la comodità degli anni ’90 ma vuole comunque essere al top? Presto detto: basterà indossare un paio di leggins (non per forza tinta unita) e abbinare un maglione/abito color panna a collo alto, mettere una cintura in vita, una borsa in spalla e degli occhiali da sole. Pronte per Cortina?