L'abito non farà il monaco, ma un cappotto blu fa tutto il look

A 40 anni appena compiuti, Kate Middleton continua a essere un’icona di stile per tantissime donne. Nella sua ultima apparizione pubblica, ad esempio, la duchessa ha sfoggiato un look casual-chic sul quale spiccava in particolar modo il suo cappotto blu pavone. Se il 17 gennaio 2022 è stato il giorno più triste dell’anno, il Blue Monday, a distanza di una settimana Kate Middleton ha deciso di sfoggiare un cappotto blu su un look total black che secondo noi è tutto da copiare.

Cappotto blu o cappotto bianco? L’importante è che sia raffinato

Tra i colori moda di tendenza durante questo inverno, infatti, il blu in tutte le sue sfumature è sicuramente uno dei più interessanti. Dal nuovo colore Pantone 2022, che è una via di mezzo tra il viola e il blu, all’accattivante blu elettrico, questo colore è l’ideale per un soprabito. Poiché gli conferisce un tocco di stile austero e raffinato. Un po’ come nel caso di un cappotto bianco, che pur trovandosi un po’ all’opposto rispetto al blu, sembra proprio essere l’altra faccia di una stessa medaglia.