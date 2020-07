Quello in corso è l’anno del blu, l’ha deciso Pantone già da qualche mese e da allora le proposte in fatto di blu non hanno fatto che aumentare. Il Mosaic Blue, vale a dire il blu pavone, è il colore di tendenza per l’estate. Già amatissimo dagli interior designer per dar vita ad ambienti ricercati e rilassanti, adesso il blu pavone sta spopolando anche in passerella e tra le collezioni di moda e di costumi da bagno dei brand di lusso e di fast fashion.

Il Mosaic Blue è una via di mezzo tra il verde e il blu, una sorta di verde petrolio con un tocco di blu, in grado di trasmettere un senso mistico di grazia e profondità. Perfetto per le more, le bionde e le rosse e per mettere in risalto l’abbronzatura, il blu pavone è la scelta giusta per i nostri outfit estivi!

Foto Getty Images | Slaven Vlasic

Abbigliamento blu pavone

Marques’Almeida | Farfetch

Dalle bluse ai blazer, dai pantaloni alle tute jumpsuit, dalle gonne ai top il blu pavone è tra le proposte più interessanti in passerella. Per prendere ispirazione basterà dare un’occhiata ai capi di Boss Milano, Ryan Roche, Marco de Vincenzo, Givenchy, Marques’Almeida, Balenciaga, Oscar De La Renta e tanti altri. I brand low cost, a loro volta, hanno aggiunto al proprio catalogo capi che si ispirano alle passerelle dell’alta moda, ma fortunatamente accessibili a tutti.

Come si abbina il blu? Te lo spieghiamo noi!

Foto Yoox | Chlo*Vestito blu pavone Chloé

Tra i brand più al passo con le tendenze spiccano sicuramente Zara e Asos, che anche in fatto di blu pavone non deludono. Ed ecco qualche suggerimento per abbinare bene il Mosaic Blue: sfruttate il trend del color block abbinando capi viola e blu pavone o l’accostamento di colori complementari. Nel caso del blu, ad esempio, buttatevi sugli arancioni e sui marroni ruggine. Se non amate mischiare troppi colori puntate sul ton sur ton, come piace fare ad Alexander McQueen.

Accessori, costumi e make up in Mosaic Blue

Foto Ferragamo

Se non volete strafare col blu pavone o semplicemente preferite capi d’abbigliamento in altri colori, potete sempre puntare sugli accessori e sul make up. Pensate al particolarissimo eyeliner blu pavone firmato Gucci, alle matite per occhi di Estée Lauder in verde petrolio, ai foulard di Ferragamo o alle calzature di Miu Miu. E che dire dei maxi gioielli, degli orecchini e degli accessori per la testa? La tendenza cerchietti vintage imbottiti è più adatta alla stagione fredda, mentre l’alternativa per l’estate è data da fasce, foulard e bandane per proteggersi da sole.

Foto Zalando | Estée Lauder

I cappelli a secchiello sono irrinunciabili, quindi perché non procurarcene uno in blu pavone? E infine i costumi da bagno, niente di più adatto per l’estate: i costumi da bagno in blu pavone mettono in risalto l’abbronzatura e creano una perfetta armonia nelle foto a tema marino. Su Zaful ne troverete tantissimi modelli, così come su Zalando o su Asos (che però vira di più verso il blu elettrico). Non vi resta che provare!

