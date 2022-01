I 40 anni di Kate Middleton sigillati in 3 foto dal sapore eterno, potente e magico al tempo stesso: è l’omaggio straordinario di Kensington Palace alla duchessa di Cambridge, un assaggio della sua futura storia da regina che fa sognare…

40 anni in 3 foto magiche: prove da regina per Kate Middleton

3 immagini, ma di una potenza e una magia straordinarie per celebrare i 40 anni di Kate Middleton e un compleanno da vera regina di cuori. Così la Royal Family festeggia la moglie del principe William, amata duchessa di Cambridge sempre più centrale nelle dinamiche di Casa Windsor.

Prove da sovrana per colei che, un giorno, salirà sullo scranno più alto del regno dopo aver macinato esperienza e consensi senza sosta. Gli scatti di Patrizio Roversi immortalano la bellezza, austera e quasi divina, di Kate Middleton, sempre perfetta nel look e nei modi tanto da catturare l’attenzione di milioni di persone nel mondo.

Delighted to share a new portrait of The Duchess ahead of her 40th birthday tomorrow.



This is one of three new portraits which will enter the permanent collection of the @NPGLondon, of which The Duchess is Patron.



📸 Paolo Roversi pic.twitter.com/55Z5qBMLaP — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 8, 2022

Le foto contengono un omaggio alla regina Elisabetta e a Lady Diana. In quelle in bianco e nero, la duchessa sfoggia gli orecchini di perle che furono della suocera, la principessa del Galles e in quella a colori porta gli orecchini di diamanti di Sua Maestà.

Thank you for all of your very kind birthday wishes, and to Paolo and the National Portrait Gallery for these three special portraits. C



📸 Paolo Roversi pic.twitter.com/FDMn5raCnr — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 9, 2022

These new portraits which have been released to mark the 40th will be shown in the community in three meaningful places: Berkshire, St Andrews, and Anglesey, as part of the @NPGLondon nationwide ‘Coming Home’ exhibition, ahead of the Gallery reopening in 2023.



📸 Paolo Roversi pic.twitter.com/l0sEerPfhH — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 9, 2022

Gioielli preziosissimi anche per il loro valore affettivo, sintomo di una fiducia ormai consolidata e conquistata a colpi di eleganza nel cuore di Buckingham Palace…