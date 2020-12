Icone over 50 con un look da capogiro

Non esiste un limite tracciato nella moda quando si parla di età. Si può trovare il proprio stile personale a 20 anni e restare fedeli per sempre, oppure scoprirlo un po’ più avanti nella vita dopo aver sperimentato a lungo. Oggi di certo, anche grazie a internet, le over 50 sono fortunate in fatto di ispirazioni: la fuori è pieno di icone di stile che indossano look da capogiro.

Ecco quali sono le over 50 che dovreste seguire per essere sempre al top.

Julianne Moore

Julianne Moore dimostra che la moda sopra i 50 non deve essere noiosa, anche quando si resta su tagli minimal. L’attrice, infatti, ci ha abituate a vederla sfilare su red carpet o tra gli scaffali del suo supermercato sempre con look semplici, puntando molto sulle tinte (forse per esaltare al meglio la rinomata chioma rossa?).

Lucinda Chambers

Il nome potrebbe non dirvi nulla, ma Lucinda Chambers è l’ex direttrice di British Vogue e dopo tre decenni spese tra sfilate e shooting fotografici ha sviluppato un senso estetico davvero invidiabile. Il suo stile è perfetto per le over 50: line morbide e pulite, sì allo stampato ma in versione maxi, spesso indossa scarpe con la suola molto spessa, come quelle di Marni. Sofisticata e sportiva al tempo stesso.

Grece Gahnem

Grece Ghanem è un’icona over 50 e un’icona di Instagram per tutte le età. Di professione fa la personal trainer (e si vede) e ha una collezione di t-shirt da capogiro, in barba a chi pensa che siano roba da ragazzine, che spesso abbina a stampe esagerate.

Monica Bellucci

Il mondo considera Monica Bellucci una delle donne più belle del mondo, e probabilmente ha ragione. Quello che ci interessa però sono i suoi look sempre femminili, composti spesso da un semplice abito a portafoglio e un paio di décoletté, o un paio di pantaloni a palazzo e una blusa, che esaltano le forme.

Viola Davis

Viola Davis non ha mezze misure: nella quotidianità è un’adepta del completo elegante, sul tappeto rosso indossa sempre vestiti dale tonalità ultra-sgargianti. La perfetta accoppiata di minimal e stravaganza per una over 50.

Maye Musk

La madre del fondatore di Tesla, Elon Musk, è un’altra icona di Instagram over 50, ma non solo: Maye Musk è anche modella e dietista. Il suo stile è caratterizzato dalla chioma bianca e sempre perfettamente pettinata, punta molto su orecchini e occhiali, non dimentica mai il rossetto e adora i maglioni a collo alto.

Jennifer Aniston

I fan di Friends forse sapranno già che Jennifer Aniston ha un motto: indossa il nero e sarai sempre perfetta. Ed è vero. Lo stile della Aniston è semplice, difficilmente sfoggia qualcosa di stravagante, soprattutto nel quotidiano quando ama il denim, ma questo non le fa perdere punti nella classifica.

Diane Von Furstenberg

Sarà anche diventata famosa per l’abito a portafoglio, ma la stilista Diane Von Furstenberg è molto altro: è l’ispirazione perfetta per le over 50 che amino spampe e colori sgargianti. Non c’è pattern che questa icona non abbini, sempre con risultati eccellenti.

Anna Wintour

La famosa (e forse famigerata) editor-in-chief di Vogue Usa, Anna Wintour, ha uno stile intramontabile, nonostante una disponibilità virtualmente infinita di capi: soprabito lungo, spesso in pelle o stampato, un abito midi con pattern, stivali al ginocchio in inverno e flip flop con tacco in estate. Abbinate il tutto a grosse collane di cristalli colorati e sarete in perfetto stile Vogue over 50.

Carine Roitfeld

Un’altra icona prodotta dalle redazioni del magazine di moda più famoso al mondo: Carine Roitfeld. In questo caso parliamo di Vogue Paris, l’ex direttrice della rivista è infatti la perfetta ispirazione parigina over 50: stile femminile ma mai troppo bonton, punta molto su pelle e borchie, esalta la figura femminile con una sfumatura un po’ rock.

Michelle Obama

Durante il period alla Casa Bianca Michelle Obama ci aveva abituate a look sobri, spesso indossando dei semplici (ma d’effetto) abiti midi a clessidra. Ora che non è più la First Lady in carica il suo stile è cambiato, molto più moderni e al passo con i tempi, indossa spesso designer all’ultimo grido. E continua ad essere un’icona di stile over 50.

Cindy Crawford

La top model già da ragazza aveva creato uno stile marchiato Cindy Crawford: giacca di pelle, jeans Levi’s e t-shirt. Superati i 50 non è cambiato, continuando ad essere perfetto, con qualche variante: blazer, jeans e décolleté.

Brigitte Macron

La premiere dame è una over 50 coi fiocchi (e non solo per il partner decisamente più giovane): quando non sfoggia abiti dal taglio geometrico per le occasioni più formali, indossa i jeans con taglio a sigaretta, diciamocelo, molto meglio delle 20 enni, spesso lo abbina a blazer o cappotti dai colori brillanti.

Celine Dion

Celine Dion è la dimostrazione perfetta del fatto che superati i 50 si possa scoprire uno stile avventuroso e stravagante: negli anni più recenti, infatti, la cantante ha sfoggiato look via via più eccentrici, senza peccare di stile.