Sandra Bullock: beauty & make-up identikit di una bellezza tutta naturale

È stata in grado di fare strage di cuori a colpi di grasse risate grazie ai suoi ruoli nelle più esilaranti commedie e, allo stesso modo, ci ha strappato ben più che qualche lacrima con memorabili interpretazioni alla “The Blind Side“, cui ha seguito persino l’Oscar come miglior attrice. Eclettica, grintosa e dalla simpatia disarmante, Sandra Bullock è uno dei volti di Hollywood più amati in assoluto da più e più generazioni.

Non solo una brillante attrice, ma anche comica, produttrice cinematografica e soprattutto filantropa, si è aggiudicata negli anni svariati premi in quanto a carriera attoriale e, tra questi, ve n’è persino uno tagliato su misura: parliamo del “Favorite Humanitarian Award“, come riconoscimento di tutta la beneficenza fatta. Il binomio talento e grande cuore, poi, seppur già di per sé ingombrante si accompagna ad una bellezza senza tempo. Basti pensare che nel 2015 è stata proprio la nostra Loretta Sage (dal recente, spassoso “The Lost City”) ad accaparrarsi il titolo di “donna più bella del mondo“!

Foto Pinterest | Celebrity Fashion Shoots

Sebbene a proposito del segreto -ammesso che questo esista- circa la sua “effortless beauty“ l’attrice non abbia mai fatto mistero, finendo dritta dritta nella nostra raccolta a tema “trattamenti di bellezza più strani delle star“, poco casualmente nel giorno del suo compleanno siamo qui per analizzare nello specifico ciò che meglio ne caratterizza il fascino. Cominciamo?

Sandra Bullock, la lunga chioma scura è la sua cifra da sempre

Foto Instagram @sandrabullockbr

In quanto a capigliatura, Sandra Bullock è una delle poche -pochissime- celebrities ad essersi accuratamente mantenuta lontana dai noti e clamorosi “colpi di testa” che le contraddistinguono: i capelli lunghi scuri e lucenti -portati talvolta con riga in mezzo, talvolta laterale- sono sempre stati una costante per lei, in termini di stile. Chi si ricorda, però, l’epoca della frangia piena e sbarazzina?

Unica “audacia” che l’attrice sembra concedersi è invece la varietà di pieghe, spaziando spesso e volentieri da capelli lisci e perfetti sino al mosso, in dinamiche e super casual “beach waves“.

Smokey Eyes e labbra nude: si punta tutto sullo sguardo!

Foto Instagram @sandrabullockbr

In materia di make-up, come denominatore comune alla maggior parte dei beauty look di Sandra Bullock troviamo sicuramente la particolare attenzione al trucco occhi: lo sguardo è sempre reso intenso e allungato da smokey eyes scelti nelle nuances del marrone e del classico nero, spesso accesi da ombretti champagne oppure oro metallizzato. Irrinunciabile il mascara, portato in determinate occasioni anche da solo.

Il viso invece, già naturalmente scolpito e definito da madre natura, viene valorizzato da una base naturale e piuttosto opaca con l’uso strategico del blush a ricreare il bramato “effetto salute”. A chiudere il look, infine, viene dato spazio a rossetti nude di vario tipo e, ogni tanto, a qualche pop of color nei toni del rosa e del ciliegia.