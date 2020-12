I lavoretti di Natale fai da te rappresentano una delle attività più belle del periodo natalizio. Regalano maggiore magia all’atmosfera e, soprattutto, sono sempre all’insegna del divertimento e della creatività. Possiamo realizzarli in autonomia, in compagnia di un’amica o con i propri figli. Dai lavoretti di Natale facili da realizzare con le pigne ai più elaborati con il pannolenci e la pasta, fino ad arrivare ai lavoretti adatti ai più piccini. Di idee ce ne sono davvero tante, per tutte le età, per tutti i gusti e per un Natale meraviglioso!

Lavoretti di Natale fai da te facili: dalle ghirlande ai festoni di stoffa

Per chi non ha la grande passione di creare oggetti fai da te, anche fare i lavoretti di Natale potrebbe risultare abbastanza complicato. Per fortuna che esistono tantissime idee di lavoretti facili da realizzare con pochissimo materiale e, soprattutto, in completa autonomia. Possiamo utilizzare la stoffa per realizzare dei piccoli alberelli, dei cuoricini o delle campanelle; con l’aiuto della carta sia bianca che rossa possiamo realizzare delle ghirlande personalizzate e originali. Molto facili da creare sono le lanterne, qui vi spieghiamo come fare. Anche i centrotavola non sono stati mai così belli e singolari, nonostante la loro semplicità. Per non parlare dei tappi di sughero: se ne avete alcuni in casa, non buttateli! E vi spieghiamo anche bene come utilizzarli…

Un’idea ancora più semplice e originale è utilizzare le luci di Natale come base per delle decorazioni semplici ma d’effetto!

Lavoretti di Natale in pannolenci

Per le appassionate del fai da te, i lavoretti di Natale in pannolenci sono i più gettonati per le decorazioni di casa o del proprio ufficio o da regalare come oggetto handmade alle proprie amiche, parenti o colleghe. Dall’alberello a cerchi concentrici con l’utilizzo del fil di ferro e delle palline di feltro, al classico medaglione da appendere al proprio albero di Natale: di idee ce ne ne sono a volontà e noi ne abbiamo selezionate 10 super colorate e originali!

Lavoretti di Natale con la pasta

I lavoretti di Natale con la pasta sono fra le decorazioni fai da te più divertenti da realizzare in previsione delle festività. Basterà prendere delle tipologie di pasta differenti, come per esempio le farfalle, le conchiglie e le stelline, e dare libero sfogo alla fantasia. Si possono creare degli addobbi natalizi originali da appendere all’albero oppure dei segnaposto da sfoggiare a tavola durante il pranzo di Natale. Per quanto riguarda i colori, quali sono i più adatti a questo genere di decorazioni fai da te? Potreste dare ai lavoretti un tocco glamour utilizzando una vernice metallizzata oppure con glitter al suo interno; in alternativa potreste tingerli con i colori tipici del Natale: rosso, verde, oro e argento sono sempre i più gettonati.

Lavoretti di Natale per bambini

Ammettiamolo: la magia del Natale esiste principalmente grazie ai bambini. Senza loro, questa magnifica atmosfera non esisterebbe. Per trascorrere un momento creativo, e diverso dal solito, insieme ai figli o nipotini, potremmo optare per dei lavoretti facili e adatti, quindi, ai più piccoli. I lavoretti di Natale per bambini si ispirano anche al metodo Montessori e possono essere adatti sia per la scuola dell’infanzia che per l’asilo nido. Ovviamente troviamo tante idee anche per i bambini un po’ più grandi: dalle statuine del presepe agli addobbi per l’albero di Natale… I materiali più apprezzati sono il das (qui trovate tante idee creative), la carta, il feltro e il cotone!

Lavoretti di Natale in legno

Super gettonate nell’ultimo periodo, i lavoretti di Natale in legno, oltre che ad essere super originali, sono anche facili da realizzare. Perfetti per arredare la propria abitazione, per decorare una tavola natalizia o semplicemente per dare un tocco in più di magia alla proprie camere. Sfogliate la gallery per trovare la giusta ispirazione!

Lavoretti di Natale con le pigne

Le decorazioni sono una delle tante magie del Natale. È grazie a esse che le nostre case, giardini e strade, si trasformano in veri e propri luoghi incantati dove forme e colori scintillanti riempiono l’atmosfera di allegria. Creare dei lavoretti di Natale con le pigne, per rendere unici gli ambienti di casa, potrebbe essere una soluzione a basso costo ma di grande effetto.

Si possono utilizzare delle pignette decorate da appendere con nastrini colorati all’albero di Natale, oppure delle pigne più grandi per formare una composizione d’impatto, magari accompagnata da dei rametti di abete oppure delle bacche rosse tanto apprezzate per decorare casa nel periodo natalizio.

Lavoretti di natale fai da te col cotone

Il cotone è uno dei materiali più utilizzati dai bambini per la realizzazione dei lavoretti fai a te. Le feste natalizie rappresentano decisamente l’occasione migliore per sfruttare questo materiale! Infatti, con il cotone si può dare vita a tantissime decorazioni: dagli addobbi alle ghirlande ai pupazzi di neve e Babbo Natale con la barba bianca!

Lavoretti di Natale in fimo

Il fimo può tornare utile per la realizzazione di tanti piccoli lavoretti fai da te in occasione delle feste natalizie. Dai centrotavola eleganti e colorati agli angioletti da appendere all’albero di Natale, dalle ghirlande ai segnaposti, sono tante le idee da cui prendere ispirazione! Un’ottima idea anche come regalo fai da te economico e facile. Qui troverete tantissime idee sui lavoretti con il fimo.

Decorazioni natalizie all’uncinetto

Idee originali per i lavoretti fai da te a tema natalizio sono anche quelli realizzati all’uncinetto. Richiedono pazienza e pratica, ma anche con poca esperienza è possibile creare delle decorazioni e addobbi natalizi meravigliosi. Per scoprire come fare e approfondire l’argomento, leggete l’articolo dedicato alle decorazioni natalizie all’uncinetto.