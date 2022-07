Coquette Aesthetic: cos’è la tendenza che ridefinisce lo stile Lolita

Pizzi, merletti e vaporosi strati di tulle. E poi ancora un’ombra di timidezza sulle gote finta dal blush, insieme a lunghe ciglia da cerbiatta. Sono questi gli elementi chiave che tracciano i profili del nuovo ideale iperfemminile, disegnato dalle ultimissime tendenze make-up e fashion. Un brusco ritorno alla cosiddetta “Regency Era” -anche se con un pizzico di malizia in più- che tanto deve alle più popolari serie tv del momento, le quali raccontano di un immaginario romantico, sognante, proponendo una figura femminile ingenua ed innocente, in netto contrasto con quella odierna: indipendente, sicura di sé.

La chiamano Coquette Aesthetic ma, più che di una tendenza, questa volta si tratta di una specifica allure, un atteggiamento, dato da un’estetica ben precisa ad avvolgere in toto quello che è l’universo femminile: parliamo di una donna romantica nell’aspetto, delicata ma seducente al contempo, vagamente “Lolita” nel suo fare candido ma nell’ accezione più pulita, se vogliamo, del termine. Così, accanto a fiocchi e perle, capi see through e top corsetto, nasce un nuovo concetto di bellezza. Qual è il make-up in questione? Te lo spieghiamo subito.

Foto Instagram @sydney_sweeney

Dando una rapida occhiata allo scenario beauty del momento, ciò che meglio definisce il concetto di Coquette Aesthetic è già sotto i nostri occhi: se un blush evidente ed un gloss extra-lucido prima evocavano immediatamente quello che tutti conosciamo come il make-up anni ’90, questi due prodotti, seppur ben dosati, si prestano perfettamente a dar vita al girly-look tanto ricercato.

Foto Pinterest | Jocelyn

Le gote arrossiscono secondo la tendenza Clean Girl make-up, un po’ baciate dal sole, un po’ Bridgerton. Il tutto sapientemente esaltato dalla giusta quantità di illuminante e Faux Freckles, mentre lo sguardo è reso dolce ma profondo da lunghe, lunghissime ciglia push-up abbinate ad una matita color burro. E sulle labbra? Un velo di lucidalabbra da scegliere nei toni del rosa o del pesca, a fare eco al celebre Juicy Lips Trend.