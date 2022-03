Faux Freckles: torna il beauty trend primaverile per eccellenza

Ebbene sì: se anche tu fai parte di quella ristretta cerchia di fortunelle dal viso costellato di adorabili efelidi, e se sempre tu hai spesso fatto i salti mortali pur di coprirle, sappi che non hai più nessun motivo per nasconderle! Non solo perché sono un tuo personalissimo tratto distintivo, ma perché le lentiggini finte sono da tempo diventate irrinunciabile trend per ogni make-up addicted che si rispetti.

Via le mani dai tanto decantati fondotinta ultra coprenti, via i correttori full-coverage e, con loro, ogni minima paranoia che porti a voler coprire

anche il più piccolo puntino della tua pelle.



Complice la tiepida aria di primavera, è tempo di alleggerire le basi, come tendenze comandano nel caso del trucco shiny, lasciando spazio così alle deliziose lentiggini, da sfoggiare con assoluta fierezza. Qualora tu non vuoi farlo per te stessa, fallo almeno nel rispetto di tutte quelle sciagurate che ogni giorno si armano di pennello e pazienza per disegnarsele una ad una!

Oramai praticamente un accessorio, le cosiddette Faux Freckles stanno praticamente spopolando: da parte integrante di un banalissimo make-up giorno a tocco finale per le più estrose full face, fino a farsi

spazio sulle passerelle d’ haute couture.

All’aprirsi di ogni bella stagione il web ne è invaso, tanto da rappresentare un vero e proprio cruccio per la beauty community, la quale pare essersi particolarmente impegnata nell’escogitare i più vari ed impensabili metodi pur di realizzarle.

Tanti sono i tutorial atti a realizzare lentiggini finte, come tanti sono coloro che ricorrono al tatuaggio semipermanente pur di vedere quei puntini bruniti adornare il proprio viso. Basti pensare che le Faux Freckles sono così popolari da essere anch’esse soggetto, in primo luogo, d’ispirazione per vari trend passeggeri: è il caso ad esempio delle Metallic Freckles, come anche della più recente tendenza ad impreziosire il volto con degli strass, coerentemente al perfetto Crystal Make-up.

Freckle Maker, il super prodotto NABLA per lentiggini ad effetto realistico

Tra la miriade di prodotti appositi, studiati per simulare il tanto agognato effetto lentiggini finte sul viso, spunta ora il Freckle Maker di NABLA: si tratta di una tinta senza spessore atta a disegnare le Faux Freckles in pochi secondi, la cui formulazione a base d’acqua unita all’applicatore in silicone permette di creare facilmente lentiggini sempre diverse, irregolari e quindi particolarmente realistiche.

Che dite, è da provare?