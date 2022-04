Come correggere i difetti del viso per un incarnato flawless: ti sveliamo gli essenziali

Come avere una pelle impeccabile, ultra levigata, priva di pori visibili ed imperfezioni? Semplice: non è possibile. O meglio, sarebbe una richiesta eccessivamente pretenziosa da fare a colei che è lo specchio delle proprie abitudini -non sempre del tutto corrette-, della propria salute nonché del proprio stato d’animo. Le beauty addicted hanno però dalla loro un paio di ineguagliabili assi nella manica, in grado di restituire, praticamente in un lampo, l’incarnato perfezionato e glowy a cui ogni donna aspira: chiaramente parliamo del make-up, ma non c’è make-up che tenga senza una buona skincare routine alle fondamenta!

Conveniamo insieme che un viso sacrificato da un’esagerata stratificazione di prodotti non permetta esattamente di raggiungere l’obiettivo sospirato, tutto il contrario: le imperfezioni risultano accentuate e anzi, pare ne spuntino di nuove sin da prima inesistenti, senza contare il tremendo effetto fake rivelato dalla luce del sole!

Non sarebbe di gran lunga meglio puntare ai classici “pochi ma buoni” prodotti, accompagnati da costanti ed amorevoli cure? Non vi è poi scampo alla pigrizia, con innovazioni cosmetiche del calibro della Skinification, dove il make-up sposa i benefici dei migliori trattamenti di bellezza in circolazione.

Lo spazio giusto alla skincare

Ma quindi, come correggere effettivamente quelli che sono considerati difetti? Il primissimo passo, come anticipato, risiede nella giusta -e personalizzata- skincare: dopo un’attenta detersione, è bene prendersi cura della pelle, almeno un paio di volte alla settimana, con maschere viso ad hoc (che possono essere anche maschere viso fai da te), scrub e peeling. Fondamentale sarà poi l’idratazione, fornita alla pelle sia dall’interno, con una sana alimentazione e abbondante acqua, ma anche grazie a creme viso idratanti.

FACE D Pure Clear: il trattamento localizzato per liberarsi dei brufoli

Nel caso di brufoli ostinati, esiste una ideale skincare per chi ha l’acne, fatta di componenti appositi e delicati. Un aiutino in più? FACE D si offre volontario con il suo Pure Clear, uno stick anti-imperfezioni da applicare in modo localizzato, anche più volte al giorno, al fine di contrastare le classiche imperfezioni. La pelle è immediatamente esfoliata, più levigata e luminosa, ma i benefici si vedono anche in corsa: inestetismi quali brufoli e discromie appaiono infatti ridotti.

Less is more: il trucco correttivo è anche glowy

Ma veniamo ora alla parte creativa, quella del nostro amato make-up: le basi leggere proprie del trucco shiny tanto in voga attualmente suggeriscono alla perfezione come truccarsi in estate, argomento che ci interesserà molto in tempi brevi, si spera, e necessitano davvero di solo qualche prodotto per apparire tremendamente flawless, come si suol dire.

Basteranno un correttore aranciato/giallastro per le occhiaie, un fondotinta dalla texture impalpabile, un correttore per camuffare le imperfezioni rimaste ed un blush per compiere la magia. Un velo di contouring, poi, ristabilirà ombre e proporzioni. Un tocco di luminosità in più? L’highlighter, ma siamo sicure che già così non vi sia bisogno di luce extra!