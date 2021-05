Per la primavera – estate 2021, tra gli accessori di tendenza, non potranno assolutamente mancare nel vostro guardaroba le borse in rete. Colorate o tinta unita, queste bag sono perfette per andare in spiaggi e ad un aperitivo con le amiche, ma anche per fare la spesa.

L’ispirazione da seguire? Giulia Valentina. L’influencer ha infatti postato uno scatto, con un outfit piuttosto casual, in cui mostra una borsa in rete piuttosto semplice, ma sicuramente d’effetto.

Ecco perché abbiamo selezionato per voi 5 borse in rete perfette per diverse occasioni, da abbinare con tutti i vostri look preferiti per la bella stagione.

Longchamp, Le Pliage Filet

La prima borsa in rete che vi proponiamo è La Pilage Filet di Longchamp, nuovo modello del brand in sei colori, tra cui nero, arancione e cipria, con rifinitura marrone in cuoio di Russia. Inoltre, i manici della borsa possono essere nascosti al suo interno, per portarla anche a spalla. Versatile e compatta, questa shopping bag a rete reinterpreta lo stile delle famose borse di cottone usate in passato per fare la spesa e che, oggi, possiamo utilizzare praticamente per qualunque cosa.

Foto Longchamp | Le Pliage filet

Massimo Dutti, borsa in rete intrecciata a mano

Anche Massimo Dutti propone nella sua nuova collezione una borsa a rete con manici a spalla intrecciati a mano, disponibile in tre diverse colorazioni, e pratico scomparto in tessuto per poter riporre tutti i vostri oggetti, dalla mini trousse allo smartphone, senza correre il rischio di perderli.

Foto Massimo Dutti | Borsa di rete intrecciata a mano

Maisons du Monde, borsa in rete nera

Proprio così, anche da Maisons du Monde potete trovare la vostra shopping bag in rete per la primavera-estate 2021. Il brand, infatti, propone un modello in colore nero molto minimal e similissimo a quello utilizzato da Giulia Valentina.

Foto Maisons du Monde | Borsa a rete in cotone nero

Pull&Bear, shopper rete

Disponibile in color sabbia, azzurro e rosa, la shopper in rete di Pull&Bear ha un prezzo decisamente contenuto, è capiente e si può portare a spalla. Inoltre, il dettaglio del frutto decorativo la rende super cool per l’estate e le giornate in piaggia, tra tintarella e partite a racchettoni.

Foto Pull&Bear | Shopper rete

MSGM, borsa tote

Concludiamo la nostra selezione di borse in rete con un modello leggermente high cost, ovvero quello proposto da MSGM e disponibile su Farfetch. Questa borsa, del design intrecciato con comodi manici per poterla portare sia a mano che a spalla, è disponibile in nero e in due colori fluo, perfetti per l’estate: il rosa e il verde.