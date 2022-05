Clogs Mania: moda, zoccoli e sandali in legno

“Il vecchio che torna di moda“: forse il fashion trend più controverso della storia, quella dei cosiddetti Clogs è una di quelle mode pronte a stravolgere, da capo a piedi, il concetto di “brutto” offrendone una visione del tutto nuova, rovesciata.

Dapprima connesse al turismo Olandese, resistentissime nonché sicure calzature funzionali alle mansioni svolte dalla società contadina, ed in un secondo momento considerate scarpe da ballo nella tradizione scandinava, gli zoccoli compaiono oggi ai piedi delle più irriducibili fashion icon.

E non in accoppiata a capi confortevoli, casual, bensì al fianco di tagli sartoriali come quelli propri dei tanti Blazer Oversize, Trench o addirittura accostati ad eleganti abiti da sera. Insomma, se ancora non lo aveste capito gli zoccoli in legno -alias Clogs– sono il nuovo, assoluto must-have in tema “calzature per la bella stagione”: in grado di dividere nettamente le opinioni, hanno conquistato i cuori di celeb e rigorosi fashion victim a partire già dalla primavera scorsa, tornando più forti che mai anche quest’anno a cavalcare l’onda delle tendenze.

Talmente sulla cresta dell’onda da essere proposti in chiave luxury da più prestigiosi brands dell’Haute Couture, da Prada ad Yves Saint Laurent, in silhouette rivisitate: applicazioni quali fiori tridimensionali, pelliccia, catene e borchie sono solo alcuni dei dettagli a loro apposti, in nuances classiche come quelle del nero e del latte, oppure nei toni vivaci caratteristici dei colori moda attuali.

Fashion Odi et Amo per eccellenza, abbiamo visto i Clogs proprio ai piedi di Sarah Jessica Parker nel seguitissimo sequel “And Just Like That“, la nostra icona di stile da sempre -e per sempre-. Avrà convinto, anche questa volta, le sue seguaci affezionate?

E allora siamo giunti alla domanda fatidica: dare o non dare una chance a questo nuovo, discusso, fashion trend?