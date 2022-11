Gli accessori must-have dell’autunno da comprare ora da Zara

Le tendenze moda per l’autunno inverno sono tante e tutte gustosissime, ma ciò che rende veramente speciale il nostro look sono gli accessori, i veri alleati di ogni fashion addicted che si rispetti. Dalla borsa hobo di Lanvin agli occhiali senza montatura, non possiamo davvero fare a meno di avere l’accessorio perfetto per il nostro mood giornaliero.

Zara come sempre offre una scelta glamour davvero impeccabile, vediamo allora quali sono i must have da comprare ora per essere al top!

Calzini per tutti i gusti, sono i protagonisti del look

Uno dei trend più seguiti dalle modaiole wannabe è indossare i calzini con i mocassini, stringate o sneakers per affrancare il look dalla banalità e renderlo incredibile. Noi ci siamo innamorate dei calzini glitter rosa di Zara, delicati e raffinati sono perfetti con le ballerine, ma non disdegnano nemmeno le scarpe platform sky high.

Foto Zara | Accessori must have Zara

Orecchini pendenti: brillanti e super chic

Basta minimalismo, quello che vogliamo è osare con un accessorio che ci identifichi e mostri a tutti la nostra frizzante personalità. Cosa meglio degli orecchini chandelier? Luminosissimi, tempestati di strass e dalla lunghezza maxi, quelli di Zara ci hanno conquistato.

Foto Zara | Accessori must have Zara

L’accessorio irrinunciabile in autunno: la sciarpa

Se ci stessimo chiedendo come vestirci comode ma eleganti, anche in questo caso Zara ha la soluzione perfetta: una maxi sciarpa super soft in una nuance delicata come l’ecrù e accogliente come un caldo abbraccio.

Foto Zara | Accessori must have Zara

La sciarpa è la nostra migliore amica in autunno e gli abbinamenti non si contano: da indossare da sola come capospalla o mantella sopra un paio di jeans dritti e a vita alta, oppure con un maglione con la zip e un piumone o cappotto quando le temperature si fanno più rigide.