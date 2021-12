Dolci della Befana: 10 ricette facili e gustose

Foto Shutterstock | Boryana Manzurova

Bastano pochi ingredienti per creare dei dolci della Befana deliziosi e perfetti sia per essere serviti ai vostri ospiti in chiusura del Menu della Befana, che per essere inseriti nelle calze dei bambini.

L’Epifania è l’ultima festività che chiude il periodo natalizio. Proprio come il Natale, è una ricorrenza molto sentita soprattutto dai bambini che si aspettano la calza della Befana. Voi genitori potrete stupire i vostri bimbi con dei dolcetti fai da te proprio da mettere nelle calze. In questo modo realizzerete i dolciumi amati dai vostri figli usando gli ingredienti che più preferite.

Le ricette sono davvero semplici e divertenti da realizzare. Cercate di prepararli quando i piccoli non sono in casa, così che l’effetto sorpresa sarà davvero straordinario.

Carbone dolce

Il carbone della Befana è un tipico dolcetto che non può mancare nella calza dei vostri bimbi. Secondo la tradizione, il carbone viene portato a tutti i bambini che durante l’anno sono stati un po’ monelli. Seguendo una semplice ricetta potrete prepararlo in casa con zucchero e albume d’uovo. Non vi piace il solito colore scuro e volete qualcosa di più sgargiante? Vi basterà mischiare del colorante alimentare della tonalità che preferite e otterrete un carbone dolce tutto colorato!

Biscotti dolci della Befana

I biscotti della Befana sono dei dolcetti golosi a cui potrete conferire svariate forme e dimensioni. Una volta pronti, decorateli a piacere utilizzando tantissimi ingredienti come la pasta di zucchero, la glassa, la ghiaccia, le codette o le gocce di cioccolato. Perfetti per essere serviti ai vostri ospiti ma anche per essere inseriti nelle calze di adulti e bambini.

Bounty casalingo

Se i vostri bambini sono ghiotti di cocco, vi consigliamo di inserire nella calza i cioccolatini bounty fatti in casa, che sia per l’estetica che per il sapore, ricorderanno i famosi dolcetti al cocco. La parte centrale è fatta con un impasto a base di margarina, panna, zucchero e noce di cocco essiccata, il tutto viene poi ricoperto da cioccolato fondente. La ricetta del bounty è semplice da realizzare e non richiede delle grandissime competenze per la sua preparazione.

Caramelle gelèe all’arancia

Le caramelle gelèe all’arancia sono fra i dolciumi più gettonati per le calze della Befana. Sono semplici e veloci da realizzare, vi basterà acquistare pochissimi ingredienti e potrete personalizzarle a vostro piacimento sia nei gusti che nelle forme. Per renderle più divertenti è consigliabile inserire il composto delle caramelle gelèe fatte in casa in delle formine di dimensioni differenti prima di metterle in frigo a solidificare. Un trucco per farle più appetitose? Spolveratele con dello zucchero una volta tolte dal frigo!

Cioccolatini di marzapane

I cioccolatini di marzapane sono dei dolci della Befana semplici e veloci da realizzare. Tra l’altro il marzapane è molto usato anche per altri dessert in questo periodo, quindi lo troverete facilmente. Dal marzapane ricavate delle sferette, o delle barrette, che lascerete rassodare il frigo. Copritele, una volta rassodate e raffreddate, con del cioccolato fuso a vostra scelta. Potreste anche usare dei coloranti alimentari per rendere i vostri cioccolatini di marzapane più divertenti!

Marshmallows

I marshmallows fatti in casa sono delle golose caramelle gommose adorate da tutti i bambini. Invece di acquistarli già pronti, potreste prepararli voi stesse seguendo la nostra ricetta per inserirli poi nelle calze dei vostri figli una volta pronti. Ricordate di anticiparvi nella realizzazione di questi dolcetti perché una volta preparati richiedono un tempo di posa piuttosto lungo (circa una notte).

Scopette della Befana

Fra i biscotti più sfiziosi da preparare per l’Epifania, magari anche in compagnia dei vostri bambini, ci sono le scopette della Befana. Si tratta di dolcetti di pasta frolla da decorare con glassa oppure zuccherini e vengono chiamati “scopette” poiché si dà loro proprio la forma stilizzata di una scopa in miniatura. Dolci della Befana che possono essere serviti a colazione e merenda oppure incartanti con del cellophane per essere regalati il 6 gennaio ai nostri amici.

Befanini toscani

I befanini toscani, conosciuti anche come befanini di Barga o befanini lucchesi, sono dei biscotti tipici della Toscana che si preparano in occasione dell’Epifania. Si tratta di deliziosi frollini ricoperti di granella colorata e utilizzati sia come dolci della Befana da offrire agli ospiti, sia per essere inseriti nelle calze dei bambini. Per renderli ancor più sfiziosi potreste prepararne di varie forme e dimensioni, magari facendovi aiutare nelle decorazioni proprio dai più piccoli di casa durante gli ultimi giorni di vacanza.

Cioccolatini allo zenzero

I cioccolatini allo zenzero sono dei dolcetti davvero carini da preparare per l’Epifania. La Befana è ormai alle porte e dovete sbrigarvi a scegliere i dolciumi che arricchiranno le calze dei vostri bimbi. Se volete stupirli potrete preparare questi deliziosi cioccolatini fatti in casa.

Torta decorata

L’ultimo dei dolci della Befana proposti è una torta decorata appositamente per l’Epifania. Abbiamo raccolto per voi tantissime idee per realizzare una torta della Befana unica nel suo genere con decorazioni che richiamano la vecchina che porta i doni nascondendoli nelle sue calze ma non solo, ci sono infatti anche tantissime decorazioni da creare con la pasta di zucchero che raffigurano delle Befane giovani e tenerissime.