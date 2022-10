Scopriamo la ricetta dei biscotti della Befana: dei golosi dolcetti decorati che potrete preparare in occasione dell’Epifania, da servire direttamente come merenda in tavola o distribuire ai bambini, mettendoli nelle calze appese, insieme ad altre dolci delizie. I biscotti della Befana sono dei frollini fragranti ma morbidi realizzati con ingredienti genuini e per renderli più accattivanti è possibile decorare i biscotti con glassa oppure confettini colorati.

Ingredienti

Farina 500 gr

Zucchero 300 gr

Burro 150 gr

Uova 4

Latte ½ bicchiere

Lievito 1 bustina

Arance 1

Sale 1 pizzico

Scorza d'arancia 1 cucchiaio

Zuccherini colorati 4 cucchiai