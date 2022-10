Carbone dolce della Befana

Il carbone della Befana è uno dei dolci tipici dell’Epifania perché, secondo la tradizione, viene inserito nelle calze di tutti i bambini che durante l’anno sono stati un po’ monelli, oppure semplicemente per fare loro uno scherzetto. La ricetta del carbone da mettere nella calza della Befana è semplice e veloce da preparare, con zucchero, albume di uovo e colorante si riesce a preparare un dolcetto gustoso e divertente per grandi e piccini!

Preparazione

In una pentola dal fondo spesso, mettete 300 gr di zucchero semolato, ricoprite interamente di acqua fredda, mescolate velocemente e lasciatelo sciogliere per una decina di minuti, o almeno fino a quando il caramello non si imbiondisce. Nel frattempo montate a neve l'albume sino a raggiungere una consistenza ben solida, unite lo zucchero semolato rimasto, l’alcool, lo zucchero a velo e il colorante alimentare. Quando il caramello comincia a diventare biondo, aggiungete la glassa e mescolate velocemente per amalgamare bene tutti gli ingredienti e aspettate qualche minuto fino a quando il composto non si gonfia. Versare in degli stampini di silicone e lasciar raffreddare.

Come fare il carbone colorato?

Il carbone di zucchero ha solitamentema grazie a dei coloranti alimentari è possibile ottenere un carbone della Befana dai. Il nero è un po’ più difficile da reperire in giro, in alternativa – per ottenerlo – potrete mescolare insieme il giallo, il rosso e il blu; il risultato non è un vero e proprio nero ma ci si avvicina molto.