In estate la praticità è d’obbligo: abbiamo voglia di capi leggeri e pratici, facili da abbinare ma cool. I vestiti midi di Zara sono proprio questi, assolutamente alla moda ma easy, da portare con pochi accessori e la scarpa giusta per esaltarli al meglio.

I trend vogliono lunghezza al polpaccio, spalline sottilissime, schiena nuda e stile etnico e rilassato, con ricami e tessuti naturali.

Vestiti midi di Zara: i più belli da acquistare subito

Zara propone tantissimi vestiti midi: abbiamo selezionato i più interessanti e versatili, capaci di adattarsi a tutti gli stili e occasioni.

Foto Zara

Scollo all’americana per questo abito nel colore di stagione, il rosa: è perfetto per esaltare l’abbronzatura e sta benissimo con i sandali alla schiava.

Foto Zara

Il vestito midi in cotone è un must have: freschissimo, leggero, fa lui l’outfit da solo. I bellissimi ricami verdi lo rendono poi ancora più bello e raffinato, sia con le sneakers che con i sandali in pelle piatti.

Foto Zara

Se cercate un abito estivo da sera originale, tra gli abiti midi di Zara questo è sicuramente uno dei più interessanti. Il taglio largo a gilet è smorzato da uno spacco molto sexy!

Foto Zara

L’abito dell’estate è sicuramente quello con le spalline sottili (già nei must have del brand), ma questa versione è sicuramente la più audace: il tessuto satinato oro con fantasia aniamlier ton-sur-ton non passa di certo inosservato nelle notti estive.

Foto Zara

Schiena nuda anche di giorno? Certo che sì con questo abito midi dal blu cobalto intenso e tessuto traforato. I volant danno un tocco romantico in più al vestito, che con nelle sneakers trova la scarpa perfetta.