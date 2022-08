Treccine Afro, idee di stile: esploriamo il look più in dell’estate

Se la treccia è da tempo immemore riconducibile ad un immaginario idillico e teneramente romantico, la più classica delle acconciature semplici da destinare all’età infantile, questa estate tocca riconoscerle un nuovo ruolo: un ruolo affibbiatole in tempi recenti dalle maggiori passerelle d’haute couture, che le hanno viste calcare il paco in milleuno versioni. Tanto da rimediare loro un posto in prima fila tra le caldissime tendenze capelli da non perdere per il prossimo autunno-inverno 2022/23.

Ad anticipare l’onda della moda -anche se di poco- sono, ancora una volta, le celebrities: mentre Baby Braids e trecce a spina di pesce popolano le più cliccate piattaforme social, le treccine afro risalgono la vetta degli hairstyle favoriti in estate per freschezza ma soprattutto per stile.

Zoe Isabella Kravitz – Foto Instagram @zoekravitzsource

Accattivante eredità discendente dall’antica Africa, esse si sa, costituiscono l’acconciatura estiva da spiaggia per eccellenza, ma non quest’anno: le treccine afro si portano tanto per eventi informali quanto per una serata di gala. Vediamo come amano portarle le celeb!

Zendaya: treccine lunghe e colorate

Zendaya – Foto Instagram @zendaya

Grandissima fonte d’ispirazione nonché regina del trasformismo, la giovane “fashion icon” Zendaya gode della capacità di incantare chiunque con qualsiasi look indossi: uno dei meglio riusciti è stato sicuramente quello con le treccine afro, sfoggiate dall’attrice lunghissime, libere e sciolte, abbinate a ciocche di colore rosso ad incrementarne la tridimensionalità.

Cornrows come Zoe Isabella Kravitz

Zoe Isabella Kravitz – Foto Instagram @zoekravitzsource

Zoe Isabella Kravitz, ardita sperimentatrice di look, ha portato periodicamente le treccine afro variandone sempre però il mood: note al mondo come cornrows -letteralmente “spiga di grano“- godono di un fascino particolare, tradizionale, il quale le permette di occupare i primi posti in quanto a scelte predilette dagli stilisti: tale acconciatura è intrecciata e volutamente aderente al cuoio capelluto, a formare una sorta di raggiera sulla testa. Non solo comodissime, ma anche durevoli nel tempo.

Le treccine di Elodie: un’acconciatura “tribale”

Elodie – Foto Instagram @elodie

Cascata di treccine afro lunghissime per Elodie, che questa estate si lancia in un mega throwback dal sapore un po’ “Guaranà” ma anche un po’ “Tribale“, da legare ed acconciare in mille diverse varianti: in foto la vediamo posare con una originale versione Space buns davvero glamour.