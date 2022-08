Acconciature estive: le più facili della stagione

Affrontare il gran caldo con stile? Si può, anche se a volte più che una questione di glamour tende a smogliare ad un’autentica prova di sopravvivenza! Il make-up si fa sempre più soft e portabile, i capi d’abbigliamento gradualmente più leggeri, ma la vera sfida giunge quando ci si ritrova a dover gestire la chioma alla bell’e meglio, conferendole una parvenza ordinata senza necessariamente ricorrere all’ausilio di styling tools e phon. Ma, soprattutto, mantenendosi alla larga dal compiere eventuali gesti folli e sconsiderati, i quali porterebbero prima ad auto-regalarsi uno di quei tagli Buzz-cut di tutto rispetto e, poi, immediatamente dopo al pentimento più disperato. Dunque, come far fronte alle temperature impietose conservando una buona dose di coolness? Abbiamo qui delle acconciature semplici, pronte all’occorrenza, che amerai!

Hailey Bieber – Foto Instagram @haileybieber

Semplici da realizzare -anche al volo-, fresche e versatili ecco quali sono le nostre proposte, perfette da adottare per una lunga giornata di mare ma da portare anche per un’uscita pomeridiana o serale.

Space Buns su capelli lunghi: è lei l’acconciatura più glamour

Jennifer Lopez – Foto Instagram @jlo

Galeotti furono gli irriverenti Space Buns di Chiara Ferragni: sfoggiati lo scorso inverno sul suo aggiornatissimo profilo social e “rubati” allo street style americano, questi sono ora una tra le acconciature per capelli lunghi più popolari del momento. Tali vezzosi codini devono molto alla notorietà del suo predecessore lo chignon, e ne seguono i medesimi passaggi ripetuti su due porzioni di ciocche differenti.

Chignon basso su capelli medi: pratico e très chic

Zoe Isabella Kravitz – Foto Instagram @zoekravitzsource

Oramai lo abbiamo capito: lo chignon è l’acconciatura elegante prediletta dalle vip per eccellenza. Ma chi ha detto che questo si possa replicare solo su di una lunga chioma? Niente di più errato fu mai detto. Nello scatto poco sopra, ad esempio, Zoe Isabella Kravitz ne sfoggia una versione con frangia super sleek su un taglio di capelli medio. Il risultato è strepitoso, oltre che pratico ed elegante.

Capelli corti? Gioca con gli accessori

Ursula Corbero – Foto Instagram @ursulolita

La popolarità dei tagli corti di tendenza attualmente lo testimonia, in quanto a freschezza e praticità essi fanno già da loro una grossa parte. Nessuno vieta, però, di vivacizzare il look estivo con accessori per capelli colorati e giocosi: le mollette a farfalla ad esempio sono quell’irrinunciabile dettaglio anni ’90 che permette di osare quando si tratta di acconciature per capelli corti e medi!