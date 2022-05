Pantaloncini da ciclista: i più cool da indossare

I trend moda virano sempre di più verso la comodità, coniugando stile e funzionalità. Tra i capi primavera estate più cool da indossare troviamo i pantaloncini da ciclista, pantaloncini sportivi ma con stile! Amatissimi dalle celebrity, i pantaloncini da ciclista si abbinano con tutto: dalle sneakers ai blazer oversize, dai sandali ugly più di tendenza a capi in rete vedo non vedo, magari con un tocco di glitter. L’obiettivo è uno: realizzare look sporty chic di tendenza senza rinunciare a stare comode! In cerca di qualche suggerimento? Ecco 3 abbinamenti con pantaloncini da ciclista da copiare!

Biker shorts: le celebrity indossano i pantaloncini da ciclista

L’abbinamento più cool della stagione è sicuramente quello blazer oversize + biker shorts! Emily Ratajkowski in questo può darci qualche idea di look, abbinando reggiseno minimal a vista, pantaloncini da ciclista e blazer genderless con maxi spalline.

Icona di stile da cui prendere ispirazione è Lady Diana, anche per quanto riguarda i look sportivi! Tutte le celebrity più appassionate di anni ’90 ne sanno qualcosa. Qualche nome? Bella Hadid o Hailey Bieber, che hanno indossato i biker pants con felpe e sneakers super sporty!

Per gli amanti della moda minimalista, non c’è niente di più adatto della linea di intimo by Kim Kardashian Skims per sfoggiare il proprio paio di pantaloncini da ciclista. Anche sotto forma di completi sportivi o intimi!