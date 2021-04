Con la bella stagione arriva subito anche quella voglia che, magari in inverno è mancata, di fare sport all’aperto. Tra chi ha trasformato un angolo della propria casa in uno spazio per il fitness, causa palestre chiuse, c’è anche chi ha atteso la bella stagione per poter praticare sport all’aria fresca. Ovviamente, per quanto riguarda l’abbigliamento sportivo, non posso mancare i pantaloncini, adatti sia per allenarsi in casa che fuori.

La scelta è sicuramente molto ampia e molti non vogliono rinunciare ad un tocco di stile anche quando si allenano. Per questo, abbiamo selezionato per voi alcuni pantaloncini sportivi trendy e allo stesso tempo perfetti per allenarsi ovunque vogliate.

Pantaloncini sportivi: i modelli da acquistare questa primavera

Dai ciclisti ai modelli più tecnici, i pantaloncini sportivi sono per tutte le taglie e tutte le tasche. Ecco i 5 modelli che abbiamo scelto per voi.

Nike tempo short

Questi pantaloncini sportivi di Nike, disponibili su Zalando, sono in 100% poliestere, a vita alta, catarifrangenti e promettono un’asciugatura rapida. Inoltre, sono disponibili in diverse colorazioni: azzurro, nero, grigio, verde e arancione.

Foto Zalando | Nike Performance TEMPO SHORT – Pantaloncini sportivi

Puma – Ess Sweat short

Il modello proposto da Puma, disponibile su Amazon in nero e grigio, è realizzato in cotone e poliestere, con pratiche tasche laterali, vestibilità classica e spacchi che esaltano la figura. Comodi e versatili, questi pantaloncini sono perfetti per allenarsi praticamente ovunque.

Foto Amazon | PUMA – Ess Sweat Shorts TR

Fila mesh basketball shorts

I pantaloncini proposti da Fila, disponibili su JD Sport, sono il classico modello da basket, realizzato in mesh traspirante, in colore nero, con girovita elasticizzato. Anche qui, comodità e praticità la fanno da padroni.

Foto JD Sports | Fila Mesh Basketball Shorts Donna

Adidas, squadra shorts

Questi pantaloncini firmati Adidas, sempre disponibili su JD Sport, sono realizzati in colore nero e in morbido poliestere. Inoltre, la vita elasticizzata garantisce un fit perfetto e il tessuto Climalite elimina il sudore e assicura una vestibilità fresca e asciutta.

Foto JD Sports | adidas Squadra Shorts

Jordan, pantaloncini sportivi

Per tutti coloro che vogliono un pantaloncino comodo e soprattutto di tendenza, l’iconico modello proposto da Jordan è perfetto. Disponibile su Zalando, questo capo, in nero e rosso, è realizzato in morbido jersey e presenta il logo Jordan sulla gamba.