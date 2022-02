Capi in rete glitterati, un'esplosione da party hard

Avete mai sentito parlare dei sequin mesh dress? O dei sequin mesh pants? Si tratta, letteralmente, di capi in rete glitterati: l’ultima frontiera della moda che piace ai giovanissimi della generazione Z… e a tutte le fashion addicted amanti di feste ed eventi all’insegna di un stile senza eguali. I capi in rete glitterati si trovano nel mirino del mondo fashion perché concentrano in sé più di una tendenza moda contemporaneamente. Dalla tendenza capi metallici a quella dell’intimo a vista, per non parlare delle amatissime paillettes!

Coi capi in rete glitterati ci vestiamo di gioielli

Dagli slip dress alle slip skirt, dai vestiti cut out ai pantaloni, alle bluse, i capi sequin mesh ci piacciono soprattutto perché sono bold, sensuali, ma allo stesso tempo estremante femminili. Sentirsi una diva pronta a calcare il palco degli Oscar non è mai stato così semplice, come con un paio di pantaloni o un vestito sequin mesh style che ci catapultano direttamente nel decadente mondo dei cabaret parigini di fine Ottocento!