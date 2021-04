Insieme alla stagione calda giungono anche i tempi di cerimonie e lauree. Il dubbio che assale ogni donna è sempre lo stesso: quale look scegliere? Fortuna che il tailleur da donna è uno dei pezzi più di tendenza della primavera-estate 2021.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

In questo articolo, dunque, vi parleremo proprio di questo: di tailleur (pron. “tajer”) eleganti e di idee e look da copiare per una laurea, un evento formale, una giornata in ufficio o una serata con le amiche.

Tailleur eleganti: nuances super sature per la primavera-estate

Come avrete notato girando in città o per negozi, i tailleur eleganti sembrano piacere sia alle donne più mature che alle giovanissime, soprattutto se si tratta di completi in colorazioni super sature ed accattivanti come il viola, il verde, il vinaccia e il blu elettrico. Le tendenze colori della primavera-estate 2021 accontentano tutti i gusti e si adattano a ben più di un’occasione. Prendiamo una laurea, per esempio: quale colore migliore del rosso per festeggiare un evento di questo tipo? Si potrà optare per un classico rosso Valentino (cercare LuisaViaRoma) o per una sfumatura aranciata o corallo, per trasmettere un’idea d’estate ancora più netta.

Dove possiamo trovare questi modelli eleganti? Facile, su store online e negozi come Dixie, Rinascimento, Guess, Zalando,

Se invece avete voglia di un colore alla moda ma meno appariscente optate per il blu elettrico. Questa nuances è piaciuta così tanto in passerella che non potrete non trovare nei negozi un tailleur da donna che farà al caso vostro.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Completi eleganti: i colori pastello di tendenza

Ma passiamo ora alla degna controparte dei colori brillanti: si tratta delle colorazioni pastello, che già dai mesi invernali spopolano tra gli scaffali dei negozi e per le strade. I tailleur eleganti in colori pastello saranno perfetti per le cerimonie primaverili, ad esempio i matrimoni o le comunioni. Tra le nuances predilette dal mondo del fashion vi sono sicuramente il lilla, il rosa confetto e il verde acqua. Punti di riferimento? Zara e Asos.

Foto Getty Images | Claudio Lavenia

Un tailleur elegante verde acqua con cintura in vita sarà perfetto per dar vita a un look raffinato e vagamente casual, adatto anche alle giornate in ufficio delle donne in fascia -enta. Se non vi piacciono gli abbinamenti di un solo colore ricordate che potrete sempre metter su lo spezzato perfetto: magari abbinando un pantalone a sigaretta rosa a blazer di colore diverso. Però tutto tassativamente pastello!

Foto Getty Images | Christian Vierig

Tailleur donna: stampe geometriche e completi in pelle

Il monocolore, come dicevamo, non è l’unica scelta in fatto di tailleur donna eleganti. Prendete le stampe gessate o a quadri, per esempio, che saranno perfette per dar vita a look dal tocco anni ’90 o ad outfit dall’attire sporty chic. I quadri su fondo grigio sono tra i motivi più classici in fatto di tailleur, ma anche in questo caso nessuno ci impedisce di sperimentare coi colori: che ne direste di un giallo ocra, per esempio? O di un verde, come quello visto su Yoox?

Foto Getty Images | Christian Vierig

Ed ecco un’altra alternativa al classico tailleur elegante: il completo blazer e bermuda in total leather. Da qualche mese a questa parte, infatti, le fashion addicted hanno cominciato a indossare outfit in pelle e bermuda al ginocchio coordinati. Perché chi l’ha detto che un completo elegante non prevede un pantalone corto?

Foto Getty Images | Kirstin Sinclair

Completi da cerimonia: i tagli più adatti per lauree e matrimoni

Colori chiari, colori scuri e fantasie a parte, infine, ecco qualche suggerimento su come scegliere il taglio e la tipologia perfetta di tailleur donna elegante in base all’occasione. Per un tailleur da cerimonia più maturo si potrà scegliere un completo con giacca a spolverino e collo sciallato, abbinato a un pantalone morbido, magari con fondo svasato.

Foto Getty Images | Rachel Luna

Un look elegante ma più giovanile potrà invece vantarsi dell’uso di un pantalone a vita alta con le pinces modello paperbag, con cintura in vita, e una giacca in colore coordinato; se avete voglia di osare, potrete indossare un reggiseno crop top sotto al blazer oppure chiudere la giacca e usarla da sola come sotto.

Foto Getty Images | Dave Kotinsky

Ricordate poi di scegliere i giusti accessori e le giuste calzature: un sandalo gioiello abbinato a un tailleur elegante potrà rendere il vostro look ancora più invidiabile, sia per una serata romantica che per una cena in centro con le amiche di sempre.