Le sfilate parlano chiaro: il verde menta è uno dei colori di tendenza della primavera estate 2021. È senza dubbio una nuance particolare, brillante e luminosa, non è facile da indossare ma con i giusti abbinamenti è possibile ottenere un risultato trendy e incredibile. Grazie alle influencer, fashion blogger e gli outfit street style possiamo scoprire come abbinare il verde menta durante la bella stagione e sfoggiare i capi must have del momento. Con cosa sta bene una gonna verde menta? Quali scarpe indossare con un long o mini dress? Come ottenere quel tocco in più di stile con una semplice t-shirt? Scopriamo tutti i segreti per abbinare il verde menta e ottenere outfit da sfoggiare con stile!

Outfit verde menta: i colori con cui abbinarlo

Qui abbiamo scoperto quali sono i must have della tendenza verde menta primaverile ed estiva, ma come completare il look con stile? Questa nuance può essere indossata in qualsiasi occasione, dalla più casual alla più elegante. Si sposa perfettamente con il bianco, con il nero e con il giallo, ma non solo: sono tante le sfumature da abbinare al verde menta. Scopriamo quali!

Look casual con verde menta

Uno degli outfit più gettonati da un anno a questa parte è il total look della stessa tonalità. Solitamente è composto da pantaloni jogger o a palazzo e una felpa cropped, abbinato a delle sneakers di tonalità differenti o semplicemente white. In questo caso, però, vi suggeriamo di rendere il verde menta protagonista e, quindi, di optare per delle semplici sneakers bianche e, in caso di alte temperature, sostituire la felpa con una t-shirt bianca. È indiscutibilmente uno dei look più amati dalle fashion lover, perché è comodo, può essere sfruttato tutto il giorno ed è anche super trendy.

Foto Shein

Foto Zalando

Se la giornata prevede degli sbalzi di temperatura, vestitevi a strati: quindi, pantalone verde menta, t-shirt bianca e giacca in pelle total black. Uno stile ribelle, primaverile e leggermente colorato!

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Un’altra nuance con cui sta bene il verde menta è il celeste: per un look brillante, luminoso, colorato ed estivo, se i colori vengono mixati tra loro in maniera corretta, il risultato sarà fenomenale. Quindi, potete abbinare il vostro pantalone verde menta ad una t-shirt celeste e delle sneakers o dei sandaletti bassi total black.

Foto Getty Images | Daniel Zuchnik

Se non sapete come abbinare la vostra maglietta verde menta, vi suggeriamo di provare con un semplice jeans: il denim, infatti, sta bene su tutto. Per completare il look sfruttate una borsa blu e delle scarpe a piacere, purché siano comode e adatte alla stagione!

In periodo di pandemia, la mascherina è diventata parte dell’outfit. Quindi, se desiderate un look completamente alla moda non potete fare altro che abbinare la mascherina al look, in questo caso indossandola della stessa tonalità di verde dell’outfit. Che stile, eh?!

Look elegante con verde menta

Avete un impegno importante, un evento di famiglia o una cerimonia a cui siete state invitate. Volete dare un tocco di colore al vostro look con il verde menta ma non sapete come abbinarlo. Bene, ecco perché abbiamo raccolto per voi i migliori consigli su come sfoggiare un look elegante con questa nuance fresca ed estiva. Innanzitutto, se avete optato per un long, midi o mini dress, sarà molto semplice completare l’outfit: privilegiate sandali con tacco beige e una mini bag dello stesso colore; completate il look con accessori dorati semplici ma d’effetto.

Con gli abiti o le gonne non andate d’accordo, preferite azzardare con un completo pantaloni – giacca. Il tailleur verde menta è elegante e raffinato, perfetto per una cerimonia come un matrimonio o una comunione. Completate il look con décolleté e una pochette cipria o total white e dettagli dorati.

Per ottenere un look elegante con una gonna a ruota o plissettata verde menta, la miglior cosa da fare è indossare una camicia bianca o una maglietta con maniche a sbuffo. Completate il look con décolleté beige, rosa chiaro o, perché no, verde menta!

Se ad un evento importante o un appuntamento galante volete sfoggiare nuances vivaci, vi suggeriamo l’abbinamento verde menta – fucsia. In questo caso, però, per non esagerare con i colori, optate per accessori, come borsa e gioielli, chiari e raffinati.

Make up da abbinare al look verde menta

Dopo aver condiviso con voi i migliori consigli su come abbinare il verde menta, scopriamo insieme il make up da realizzare e, quindi, da abbinare al look. Tra le tendenze make up della primavera-estate 2021 troviamo il fucsia in tutte le sue sfumature. Questa nuance si sposa perfettamente con il verde menta, specialmente in contesti importanti ed eventi di famiglia. Risalta l’abbronzatura, dona luce al look completo ed è senza dubbio il make up ideale per intensificare lo sguardo. Esistono tantissime varietà di fucsia, dalla più calda alla più fredda, quindi non vi resta che scoprire quale tonalità si sposa di più con il vostro incarnato!

Un altro make up molto gettonato in caso di outfit verde menta è il beige con rossetto nude: un trucco semplice, da giorno e veloce da realizzare, l’importante è sfumare l’ombretto beige con altre sfumature di marrone e completare il trucco occhi con un mascara volumizzante e incurvante. Il rossetto nude è fresco ma d’effetto, se matt ancora meglio!