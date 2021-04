La primavera è finalmente arrivata (o forse ancora no?) e, dopo di lei, la tanto agognata estate. Noi siamo qui, con un po’ di anticipo, per darvi la possibilità di organizzare un armadio perfettamente al passo con le tendenze moda della primavera-estate 2021. Le cose da dire sono tantissime, partiamo allora subito con un elenco delle tendenze fashion più interessanti per la stagione calda, quelle a cui nessuno saprà dire di no.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Tendenze moda primavera estate: i total look e i coordinati

Gli anni ’90 ormai popolano il mondo del fashion da mesi e i total look in denim e pelle sembrano essere una diretta conseguenza di questo motivo di ispirazione!

Total denim

Foto Getty Images | Edward Berthelot

I capi di abbigliamento in jeans sono perfetti per chi vuole sfruttare al meglio le tendenze della moda della primavera-estate in arrivo: pantaloni in denim a vita alta o a vita bassa (sì, anche la vita bassa, purtroppo o per fortuna, sta tornando di moda), a palazzo o a zampa d’elefante, lunghi o longuette possono essere abbinati a giacche di jeans, camicie in denim e accessori coordinati per dar vita ad outfit in total denim a metà tra lo stile Seventies e quello Nineties.

Total leather

Foto Getty Images | Melodie Jeng

La giacca di pelle è uno dei capi essenziali da avere nell’armadio, e i motivi sono tanti: nel passaggio dalla stagione fredda a quella calda (e viceversa) è il capospalla perfetto per completare i nostri outfit, in più i look in pelle sono tra le tendenze più prorompenti della primavera-estate 2021. Una giacca in stile Matrix, una gonna in pelle longuette a vita alta, un paio di leggings o pantaloni in pelle vi aiuteranno a realizzare look total leather come piace fare ad Alberta Ferretti, Saint Laurent o Versace e saranno perfetti per le fresche serate di aprile e maggio.

Capi coordinati

I capi coordinati attingono a piene mani dal gusto anni ’90, quello dei twin-set in colori pastello che eravamo abituati a vedere addosso a celebrity del calibro di Christina Aguilera o Britney Spears. I capi coordinati sono perfetti per una serie di motivi: sono adatti a tutte le età e non ci creano il problema di “scegliere cosa abbinare” al nostro top o al nostro pezzo di sotto.

Tendenze moda primavera estate: i colori da scegliere

Se i look coordinati non vi convincono e vi state chiedendo quali colori scegliere per dar vita ai vostri outfit, ecco i trend colore della primavera-estate 2021.

Abiti gialli

Foto Getty Images | Christian Vierig

Il giallo è indubbiamente tra le nuances di tendenza della prossima stagione, tanto che Pantone l’ha scelto come colore dell’anno 2021 insieme al grigio. Che si tratti di giallo ocra, simbolo intramontabile della maison Fendi, o di sfumature pastello, procurandovi un abito del colore del sole in tessuti leggeri non sbaglierete di sicuro! Prada, Valentino, Dolce & Gabbana, Miu Miu, Alberta Ferretti, Dior sono solo alcuni dei nomi dei grandi brand che hanno scelto il giallo per le loro collezioni primaverili, in tinta unita o abbinato a stampe variegate.

Capi d’abbigliamento marroni

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Dopo un inverno trascorso all’insegna di colori chiari come il beige, il grigio ghiaccio e il bianco panna, per la primavera-estate sarà il marrone uno dei colori di tendenza, soprattutto se abbinato all’azzurro, al denim, al giallo lime o a un classico beige… oppure al greige, il grigio-beige simbolo storico della maison Armani. Le parole d’ordine a cui far riferimento nel caso degli abbinamenti col marrone, in ogni caso, sono due: eleganza e raffinatezza.

Bianco, nero… e rosa

Foto Getty Images | Dominique Chamau

Arriva poi uno degli abbinamenti più classici e intramontabili di sempre, il bianco e nero, al quale anche per questa stagione i grandi brand non hanno saputo rinunciare. Basti guardare alle collezioni di Chanel, che al bianco e nero affiancano anche il rosa confetto, o a quelle di Gabriela Hearst. I look in bianco e nero possono essere coniugati in molte forme: vi piacciono gli outfit sportivi con tuta? Va benissimo. Vi piacciono gli abbinamenti casual? Procuratevi una t-shirt bianca e un jeans nero a gamba larga! Per l’ufficio? Blusa in chiffon leggero in bianco panna e gonna nera longuette a tubino fanno proprio al caso vostro.

I trend moda primavera-estate più sensuali: intimo a vista e trasparenze

L’intimo a vista non è più un tabù, ma anzi è tra le tendenze moda per la primavera-estate 2021 più accattivanti. Ecco qualche suggerimento su come sfruttarne la sensualità.

I tessuti trasparenti

Foto Getty Images | Vittorio Zunino Celotto

Guardando le sfilate delle grandi case di moda, una cosa ci è apparsa chiara (anzi, trasparente): i tessuti impalpabili, le trasparenze e l’intimo a vista sembrano essere elementi irrinunciabili per realizzare abbinamenti al passo coi dettami della moda. Fendi, Prada, Miu Miu, Valentino, Philosophy by Lorenzo Serafini giocano con pizzi, intagli, ruches e fibre leggerissime come lo chiffon. Prada coniuga tessuti leggeri e colori pastello a capi dal taglio sportivo, direttamente ispirati al mondo del calcio, Fendi gioca sui tagli anni ’30 e su abbinamenti di colori accattivanti come il celeste pervinca, il rosa e il giallo.

Gambaletti a vista

Foto Getty Images | Estrop

Quella dei gambaletti a vista è una delle tendenze moda per la primavera-estate più strane del 2021, una di quelle di cui probabilmente sarà difficile vedere una grande diffusione al di fuori degli ambienti popolati da fashion addicted. Il trend è stato lanciato sulle passerelle di Dolce & Gabbana, Dior e Fendi: i primi optano per gambaletti in pizzo con tanto di elastico bene in vista, in pieno stile “meridionale”, Dior sceglie un taglio più urbano, optando per abbinamenti di gambaletti in rete, pantaloni e gonne longuette. Fendi ama un tocco vintage e propone calzature a metà tra un paio di scarpe e un paio di calzini corredati di tanto di reggicalza.

Motivi a rete

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Restiamo in tema di “reticolati”, ma ampliando le nostre vedute: i motivi a rete interessano non solo l’intimo e le calze, ma anche gli abiti, le camicie, le bluse, i capi eleganti, gli accessori. Prada e Bottega Veneta, ad esempio, optano per borse intrecciate e calzature dalla punta quadrata con motivo a rete. Da Hermès, invece, mastro della seta e dei pellami francese, hanno sfilato capi in pelle intrecciata in colori nude, da abbinare ad abiti basic. Quando si sceglie la rete bisogna prestare massima attenzione anche a quello che c’è sotto, d’altronde!

Reggiseno a vista

Fortuna che quello dell’intimo a vista è tra le tendenze moda per la primavera-estate 2021! Scegliete un reggiseno a balconcino o un crop top dalle linee minimal, oppure un top sportivo per un look dal tocco street. Optando per capi basic da abbinare ai top a rete non rischierete di dar vita ad outfit troppo carichi, scongiurando così il rischio di un look troppo volgare.

Tendenze moda primavera-estate 2021: ispirazione d’antan

L’ispirazione per le tendenze moda per primavera-estate 2021 non viene solo dagli anni ’90 e 2000, in alcuni casi i designer hanno deciso di tornare ancora più indietro. Ecco cosa ne è venuto fuori!

Stampa foulard e miscuglio di fantasie

Foto Getty Images | Handout

La paladina della stampa foulard è sicuramente Donatella Versace, che anche per la collezione primavera-estate 2021 non ha voluto rinunciare a capi dai colori brillanti e vistosi, minigonne, minidress, plissettature e ruches, tutti arricchiti dalla stampa a foulard. I tempi in cui era vietato mischiare le fantasie, insomma, sono finiti e ora tutti guardano al patchwork di colori e stampe. La collezione primavera-estate firmata Dolce & Gabbana, ad esempio, che anche quest’anno omaggia la Sicilia e i suoi motivi di ispirazione, ha fatto del patchwork il suo concetto fondante. Anche Rodarte ed Etro optano per capi dalla stampa a foulard.

Maniche a palloncino e spalline anni ‘80

Foto Getty Images | Peter White

I revival anni ’80 caratterizzano la moda ormai da anni e la primavera 2021 non sarà da meno: le spalline super strutturate popoleranno gli scaffali dei negozi più di tendenza, insieme alle maniche a palloncino o a sbuffo.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

La collezione primaverile di Balmain, ad esempio, si basa su due elementi fondamentali: i colori fluo, fucsia e giallo evidenziatore, e le spalline a punta super futuristiche. Più larghe le spalle, più particolare e glamour sarà il look: guardare le collezioni di Balenciaga per credere!

Tendenze moda primavera-estate: scarpe e accessori da scegliere

Un outfit non è completo se mancano i giusti accessori e, ovviamente, le calzature adatte. Tra le tendenze moda per la primavera-estate 2021 non mancano gli elementi sportivi né quelli più chic. Scopriamone qualcuna insieme!

Scarpe flat

Per quanto riguarda le calzature, il concetto di base sembra essere uno: restare coi piedi per terra. Le scarpe flat sono quelle più di tendenza per la prossima primavera-estate, che si tratti di modelli a ciabatta, zoccoli con suola in legno, sandali borchiati in stile Valentino, slippers in stile Gucci o slingback super flat non importa. Tutto vale: dai colori accesi alle nuances nude, dalle sfumature al neon alle scarpe in pellami metallizzati.

Maxi gioielli

Foto Farfetch

Cosa fare con gli accessori? Semplice: scegliere modelli a catena, preferibilmente maxi, oppure gioielli super luminosi tempestati di cristalli, ma sempre in grandi dimensioni. Guardando alle collezioni di Fendi, Schiaparelli, Valentino non si può non notare una chiara tendenza che vira verso i gioielli di grandi dimensioni: basta a catenine in stile boho chic e sì a intrecci a catena dal tocco urban e unisex.

Bucket hat e baseball hat

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Tra gli accessori di tendenza per la primavera 2021 vi sono i capelli, ma non i capelli eleganti o a tesa larga. I capelli sportivi, come i bucket hat, anche noti come cappelli da pescatore, e i baseball hat, i copricapo con la visiera nati come parte integrante dell’uniforme dei giocatori di baseball. I grandi brand amano abbinarli ai capi eleganti: Max Mara a un classico tailleur, Burberry ai suoi impermeabili, ingigantendone a dismisura la visiera e realizzandola in tessuto o in plastica trasparente. Gucci, invece, per i suoi cappellini sceglie la stampa monogram.