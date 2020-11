Kamala Harris omaggia le suffragette con il suo tailleur bianco

Kamala Harris sarà la prima vicepresidente degli Stati Uniti, prima donna non bianca a ricoprire questo ruolo.

La donna, cinquantasei anni, ha parlato così alla Nazione durante il suo primo discorso da vicepresidente eletta degli Stati Uniti: “Sono la prima donna vicepresidente ma non sarò l’ultima. Questo è un paese delle opportunità. Ogni bambina che ci osserva deve vedere che questo è un paese delle possibilità, il nostro Paese ha dato loro un messaggio chiaro: sognate con ambizioni”.

Un messaggio importante e di speranza. Parole che riportano l’attenzione sulle donne e sulla loro capacità di cogliere le opportunità, lavorare con dedizione e raggiungere i propri obiettivi.

Il tailleur bianco non è una scelta casuale

Per il suo primo discorso sul palco del Chase Center di Wilmington, nel Delaware, Kamala Harris ha scelto un tailleur bianco dalla linea classica abbinato ad una camicia con collo lavallière. Una scelta tutt’altro che casuale.

Il bianco infatti è diventato sempre più uno statement per le politiche ed è un omaggio aperto alle suffragette e alla loro battaglia per il diritto al voto delle donne.

La neo vicepresidente, inoltre, aveva già scelto un abito bianco in una precedente occasione. Lo scorso gennaio, Kamala Harris era apparsa in bianco durante il giuramento nel processo di impeachment del presidente uscente Donald Trump.

Kamala Harris ha omaggiato le sufraggette e ricordato il 100esimo anniversario del XIX emendamento

Calorosamente accolta dal pubblico, Kamala Harris ha dedicato parte del suo discorso alle suffragette, ricordando il 100esimo anniversario del XIX emendamento, approvato il 26 agosto del 1920, che ha introdotto negli Stati Uniti il suffragio universale.

“A tutte le donne che hanno lavorato per garantire e proteggere il diritto di voto per oltre un secolo: cent’anni fa con il XIX emendamento, cinquantacinque anni fa con il Rights Act e ora, nel 2020, con una nuova generazione di donne nel nostro Paese che hanno votato e continuato la lotta per il loro diritto fondamentale di votare e di essere ascoltate. Stasera, rifletto sulla loro lotta, la loro determinazione e la forza della loro visione. Anche se sono la prima donna a ricoprire questo incarico, non sarò l’ultima”.

Da Geraldine Ferraro a Kamala Harris, il bianco nella storia delle politiche americane

Il tailleur bianco indossato da Kamala Harris, firmato dalla stilista venezuelana naturalizzata statunitense Carolina Herrera, è il simbolo di un nuovo capitolo non solo per l’America, ma per tutte le donne.

Il bianco, poi, è già stato indossato in altre occasioni non solo dalla neo vicepresidente, ma anche da altre donne della politica americana.

A febbraio le deputate democratiche alla Camera avevano scelto di vestirsi di bianco per celebrare il 100esimo anniversario del voto delle donne. Quattro anni fa Hilary Clinton aveva scelto di indossare un completo bianco in occasione dell’accettazione della sua candidatura come candidata presidente per il partito Democratico. E ancora: Alexandria Ocasio-Cortèz che l’anno scorso, a soli 29 anni è diventata la donna più giovane eletta alla carica parlamentare nella storia americana, aveva scelto di indossare il bianco in occasione della sua elezione.

Tornando ancora più indietro, anche Geraldine Ferraro era vestita di bianco quando, nel 1984, accettò di diventare la prima candidata donna alla vice presidenza durante la convention democratica.

Tutte, da Kamala Harris a Geraldine Ferraro, hanno scelto di vestirsi di bianco per rendere omaggio e ricordare la lotta per la partecipazione politica femminile.