Esistono pezzi intramontabili nel guardaroba di tutte noi. Quei capi che ogni volta che non si sa cosa mettere, finiscono per svoltarci la giornata. Non importa quale sia il vostro stile personale, che siate sempre super eleganti, sportive o (capita a tutte) un po’ trasandate, questi look funzionano.

Ci sono però 3 look specifici che sono come un passe-partout della vita: si compongono di capi semplici, essenziali, ma mai banali. Possono essere declinati in un’infinità di varianti, stanno bene a tutti i fisici e ad ogni età. Eccoli.

3 look che non passeranno mai di moda

Denim e maglietta bianca

Può sembrare una banalità, ma l’abbinamento di t-shirt bianca e denim è oggettivamente un salva vita. Si può indossare per andare di corsa da Ikea a comperare un mobile, per fare una passeggiata la domenica pomeriggio o per uscire a cena con gli amici. Tutto sta negli accessori e nei modelli.

Si potrebbe optare, infatti, per un paio di mom jeans a vita alta e una maglietta a collo alto, ovviamente abbinati ad un paio di mocassini driver (come faceva Lady D).

Per una serata tra amici? Niente di più facile: flare jeans, maglietta da uomo oversize e un paio di décolleté dal tacco vertiginoso.

E se i jeans sono oversize? Perfetto, allora perché non indossare una vecchia maglietta con stampa e degli anfibi.

L’abito a fiori

Non fate roteare gli occhi, non vogliamo certo mandarvi là fuori nel mondo vestite da nonna. Perché l’abito a fiori non esce mai di moda.

Dimenticate i vecchi abiti informi: ci sono mini abiti a fiori perfetti per una cena romantica.

Maxi abiti da indossare in spiaggia, abbinati ad una borsa di paglia, rigorosamente a piedi scalzi.

O uno slip dress in versione stampa fiorata, da sfoggiare con una maglietta bianca sotto e degli stivali.

Tailleur pantalone

Anche in questo caso, nessuno vi vuole noiose, banali, grige. Il tailleur è un pezzo intramontabile, un must have che non passa mai di moda perché è capace di aggiornarsi e vivere una nuova vita ad ogni stagione.

Ovviamente, un classico tailleur nero con pantalone a palazzo dovrebbe avere posto in ogni armadio. Per dargli un tocco in più, provatelo con scarpe da tennis e calzini ultra colorati.

Se arriva la stagione fredda, il tailleur in velluto è caldo, bello ed elegante. Per una variazione sul tema che risulti più sbarazzina, scegliete invece una tinta super sgargiante per un look ulta chic.