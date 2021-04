Tra le tendenze della bella stagione non passano inosservati i tanto amati pantaloni a sigaretta. Ma cosa sono esattamente? Questo tipo di pantalone è a gamba dritta, aderisce senza stringere al polpaccio e alla caviglia. Un pantalone versatile, comodo, da indossare in ogni occasione. Infatti, questo tipo di pantalone è un must da avere nell’armadio perché può essere abbinato a tacchi, sandali bassi, sneakers e scarpe estive. Colorati, total black o dalle tonalità pastello, scopriamo insieme quali sono i modelli più belli della primavera estate 2021!

Pantaloni a sigaretta morbidi ed estivi

Nel vostro armadio da fashion lover non possono mancare loro, i pantaloni a sigaretta. Le sfilate e gli outfit street style parlano chiaro: i colori di tendenza sono chiari, freschi e facili da abbinare. Infatti, uno dei must in assoluto della primavera estate 2021 è il pantalone a sigaretta cipria: elegante, da indossare all day long e da abbinare a qualsiasi tipo di scarpe. Per completare il look potreste optare per un blazer e una camicia bianca oppure una semplice t-shirt e delle scarpe a punta.

Foto Marella

Un altro modello in stile sporty chic è il pantalone a sigaretta con bande a contrasto che ricorda molto una tuta comoda da giorno. Un esempio è il pantalone della collezione firmata Twinset, con spacchi al fondo chiusi da bottoni, abbinato a delle sneakers bianche e un crop top total white. Un outfit da copiare per la primavera estate!

Foto Twinset

Se non sapete come abbinare i vostri pantaloni, la scelta migliore sarebbe il total look monocolore: in questo modo otterrete un outfit di tendenza, colorato e fresco, da indossare anche nelle occasioni più formali. Proprio come il completo proposto da Patrizia Pepe, dalla nuance delicata e chiara, morbido e dal taglio aderente.

Foto Patrizia Pepe

Nonostante il modello denim sia più facile da indossare e da abbinare, questa primavera estate tra le tendenze spiccano senza dubbio i pantaloni morbidi, freschi e colorati. Quindi, mettete da parte i jeans e privilegiate outfit dalle tonalità vivaci e comodi!

Très chic anche il modello total white, da indossare nelle occasioni più formali come una riunione di lavoro. Perfetto da abbinare a delle décolleté della stessa tonalità e una blusa lilla per dare un tocco di colore al look.

Foto Rinascimento

Pantaloni a sigaretta: a chi stanno bene?

I pantaloni a sigaretta valorizzano molto chi ha un fisico slanciato, ma sono senza dubbio un modello di pantaloni che sta bene a chiunque, specialmente se a vita alta. Il segreto per ottenere un outfit perfetto, infatti, sta nello scegliere i giusti abbinamenti e le scarpe perfette.

Pantaloni a sigaretta: quali scarpe indossare?

Come abbiamo detto anche poco fa, questo modello di pantalone è un must da avere nell’armadio tutto l’anno perché può essere sfruttato per occasioni differenti. In base agli accessori e alle scarpe, infatti, potete rendere il vostro pantalone a sigaretta protagonista di un look elegante o di un look casual. Per le occasioni più formali vi consigliamo di optare per delle ballerine eleganti, dumps o delle décolleté a punta dalla nuance chiara. Da indossare durante il giorno, invece, sneakers di tendenza estive o mocassini.