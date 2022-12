Scarpe da sposa: quali scegliere per essere perfetta il giorno del matrimonio

Le campane suonano già in lontananza nella tua testa, hai già scelto l’abito da sposa e stai freneticamente organizzando tutto per il tuo matrimonio. Cosa manca? Le scarpe, ovviamente!

I modelli di scarpe da sposa sono tantissimi e non sarà facile sceglierne uno solo tra tutti, specialmente perché ti troverai sicuramente a doverle comprare in una stagione diversa da quella del tuo matrimonio. Non essere avventata e dai un’occhiata ai modelli di tendenza, ai tessuti più in voga e alle tipologie di tacco: ti aiuteranno a scegliere la scarpa da sposa perfetta per il tuo stile!

Scarpe da sposa: i modelli più glamour e di tendenza

Tantissimi modelli tra cui scegliere, dalle pump alle classiche décolléte fino alle romanticissime Mary Jane, per essere al top nel giorno più importante della tua vita. Vediamoli tutti, in base alla stagione e alle temperature!

Décolléte: il grande classico delle scarpe da sposa

Fascino sempiterno e classe da vendere: le décolléte da sposa sono un evergreen al quale non vorrai rinunciare. Tutto si gioca su una linea semplice e delicata con questa scarpa e le nuance sono tantissime: dal bianco all’avorio, ma anche colori più accesi o modelli con inserti trasparenti, un vero must di quest’anno.

Foto Gianvito Rossi | scarpe sposa con inserti trasparenti

Scegliere questo tipo di scarpa vuol dire puntare sulla raffinatezza. Abbinale ad abiti da sposa modello sirena che fasci la tua silhouette per un effetto ancora più super!

Le Mary Jane: stile bold e contemporaneo

Chi ha detto che la sposa debba essere classica per forza? Se vuoi dare uno sprint non indifferente al tuo matrimonio punta su scarpe indimenticabili e originali, come il modello Mary Jane bianco latte.

Foto Luisaviaroma | Nodaleto – Scarpe da sposa per matrimonio in inverno

Maliziose e anticonformiste, sono semplicemente super se indossate con abiti da sposa corti in tulle e inserti in pizzo. Da abbinare ad acconciature sposa frizzanti e sbarazzine.

Mules, le scarpe sposa delle star

Senza tempo e dalle vibes retrò, la scarpa da sposa modello mules è elegantissima, non a caso è la preferita dalle vip! Non solo scarpe chiuse con tacco medio, ma anche e sopratutto sandali in pelle che conferiscono al look uno stile incredibile.

Foto Bottega Veneta | sandalo mules sposa bianco

Il top della stagione estiva, da indossare con ogni tipo di abito da sposa: la loro versatilità ti sorprenderà!

Tronchetti per il matrimonio in inverno

Non lasciarti abbindolare da chi ti dice che per il tuo matrimonio non puoi indossare degli stivaletti. È vero, forse non è la scarpa da sposa più vista, ma il suo stile è inconfondibile e ti renderà una sposina stupenda.

Foto Alexandre Vauthier | tronchetti gioiello da sposa

Perfetti per non avere freddo durante il tuo matrimonio in inverno, con questi stivaletti ti sentirai la vera regina della festa. Punta su un modello con inserti gioiello e un colore delicato come l’avorio e abbinalo a un coprispalle in ecopelliccia.

Slingback: un ritorno al passato che ci fa impazzire

Le slingback sono le scarpe che preferiamo quest’anno, non solo per uscire con le amiche ma anche e soprattutto da sposa. Eleganti, raffinate e super cool: indossale sotto il tuo abito e non te ne pentirai!

Foto Ninalilou | slingback glitter

Vorresti qualcosa di diverso, magari scintillante? Prendine un paio glitterate nei colori champagne o rosa antico e sarai la più bella delle spose!

Sneakers, l’ultima frontiera delle scarpe da sposa

Prima di chiederti “perché” prova a pensare: “perché no?”. Sempre più donne scelgono le sneakers come scarpe da sposa e il motivo è semplice, danno un tocco rock e grintoso al look!

Foto Pinterest

Ma sono anche incredibilmente romantiche, delicate e dolci specialmente se scelte con applicazioni luxury come perle o gemme. I lacci? Rigorosamente in raso o tulle trasparente!

Scarpe da sposa: le tipologie di tacco

Sarà un giorno lungo e molto impegnativo, scegliere il tacco della scarpa che indosserai non è solo importante: è fondamentale! Il consiglio è sempre quello di averne un paio comodo di ricambio, per la festa vera e propria, ma anche per la cerimonia scegli il tacco migliore per le tue scarpe da sposa.

Tacco a stiletto, evergreen d’eleganza

Non c’è niente da fare, il tacco stiletto ha sempre il suo fascino specialmente per quanto riguarda le scarpe da sposa. Certo, pecca in comodità ma è incredibilmente elegante e glamour: il sogno di ogni bride to be.

Foto Casadei | Scarpe da sposa per matrimonio in inverno

Kitten heel, comodi e super chic

Torniamo con i piedi per terra…o quasi! Se vuoi goderti la tua festa ed essere allo stesso tempo principessa d’eleganza, ti basterà indossare un paio di scarpe da sposa con tacchetti da gatta. Trés chic.

foto Roger Vivier | scarpe sposa kitten heel

Questo modello di scarpa è adatto a qualsiasi modello di abito da sposa, ma il vero must è indossarle con tailleur o jumpsuit spaziando anche in una palette di colori non scontata.

Tacco largo: bold e glamourous

Sposa moderna alla ricerca di qualcosa di originale, comodo e davvero glamour, sei forse tu? Il tacco largo è quello da prediligere per essere una sposina perfetta e stare comoda per tutto il giorno!

Foto Miu Miu | décolléte glitter tacco largo

Con le scarpe sposa con tacco largo gli abbinamenti non si contano: dai vestiti vaporosi con gonna ampia e strascico ai modelli più corti che mettono in risalto le gambe.

Tacco medio, la via di mezzo che accontenta tutte

Se l’indecisione ti attanaglia e non sai proprio che tacco scegliere per le tue scarpe da sposa, vai sul sicuro con un modello con tacco medio, magari puntando sulla particolarità e su tessuti moderni.

Foto Zalando | Duna London – Scarpe da sposa per matrimonio in inverno

Il tacco medio è la scelta più azzeccata per cerimonie che si prospettano lunghe e stancanti. I modelli sono tantissimi e ti basterà solo scegliere quello che più si addice al tuo stile!

Tessuti da scegliere per le scarpe da sposa

Anche per quanto riguarda i tessuti non hai che l’imbarazzo della scelta. La scelta del materiale è fondamentale soprattutto in base alla stagione in cui ti sposerai. Non indosserai mai delle scarpe in velluto per un matrimonio ad agosto, così come è impensabile avere ai piedi dei sandali gioiello in pieno inverno.

Il raso è sempre la scelta più raffinata, specialmente nelle nuance champagne o avorio, mentre i modelli di scarpe in pelle sono classici e senza tempo ma possono diventare anche incredibilmente moderni. Non mancano scarpe trasparenti che lasciano in bella vista il piede: scegliendo queste dovrai puntare su una pedicure impeccabile!

Foto Jimmy Choo | scarpe bianche con fiocco

Per l’estate i sandali con applicazioni gioiello sono un vero must have per le spose: via libera a gemme, strass, perle di varie dimensioni e lacci in tessuto da avvolgere alla caviglia. Insomma, non avrai che l’imbarazzo della scelta!

Come scegliere le scarpe da sposa più adatte? 3 suggerimenti di stile

Ora che ti abbiamo detto quali sono i modelli migliori e su quali tessuti e tacchi puntare, ti diamo qualche consiglio pratico che ti sarà utile, in base alle tendenze matrimonio più cool: