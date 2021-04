Abiti da sposa low cost: i più bei modelli sotto i 1000 euro

Oggi è possibile sposarsi organizzando un cerimonia perfetta senza per forza dover spendere una fortuna: sono tante le opzioni low cost di qualità per ogni ambito del matrimonio, a partire dall’abito da sposa.

Potete noleggiarlo o acquistarlo usato, oppure puntare su marchi specializzati o sulle linee create appositamente dai colossi della moda online: se cercate un abito semplice ma elegante, troverete sicuramente quello che state cercando.

Abiti da sposa low cost: i più belli

La scelta è assolutamente vastissima e come sempre, quando si sta per acquistare un abito da sposa, bisogna chiedersi che stile si vuole, come vogliamo apparire il giorno del nostro matrimonio, quali sono i punti di forza che voglia esaltare.

Abbiamo selezionato per voi alcuni modelli, rigorosamente sotto i 1000 euro, dai quali partire con la vostra ricerca.

Needle & Thread

Foto | Zalando

Needle & Thread è specializzato in abiti super romantici sia da sposa che da cerimonia. Il modello Ballerina Isadora è un tripudio di tulle, chiffon e delicati ricami sui toni dello champagne.

Prezzo: 579,99 €

Asos Edition

Foto | Asos

La linea Sposa di Asos è molto interessante perché propone modelli di diverso stile. Matilda è un classico abito senza spalline con gonna ampia leggermente più corta davanti, strascio e ricami sul corpetto.

Prezzo: 406,99 €

RedValentino

Foto | Yoox

Un abito da cocktail color avorio ricco di ricami e dettagli. La lunghezza è midi: questo abito di RedValentino è ideale per la sposa che non vuole un abito troppo tradizionale.

Prezzo: 619,00 €

Self Portrait

Foto | Farfetch

Il blazer-dress è molto originale, soprattutto se mini: easy-chic, ispirato direttamente a Ines de la Fressange. Il modello di Self Portrait è impreziosito dal dettaglio di pizzo.

Prezzo: 410 €

Ivy&Oak

Foto | Ivy&Oak

Tradizionale e casto, Ferula Dress di Ivy&Oak è un abito senza tempo, perfetto per un grande giorno formale, magari in autunno. Completamente in pizzo, anche lo strascico.

Prezzo: 999 €

H&M

Foto | H&M

Linea pulitissima per l’abito da sposa di H&M color crema: lungo e semplice, ha le spalline sottilissime e la schiena scoperta. Si presta a essere personalizzato.

Prezzo: 179 €

Asos Edition

Foto | Asos

Se hai sempre sognato un matrimonio in campagna, con i fiori tra i capelli e il ricevimento in mezzo a un prato, il modello Lisa di Asos è semplicemente perfetto.

Prezzo 243,99 €

Self-Portrait

Foto | Net-a-porter

Qualcosa di originale per il grande giorno? Eccolo qui: la tuta in color avorio di Self Portrait è in raso con cerniere in oro.

Prezzo: 432 €

Vanessa Cocchiaro

Foto | Net-a-porter

Lunghezza midi per l’abito da sposa Clara, totalmente in satin, perfetto per un matrimonio di giorno informale ma chic.

Prezzo: 453,54 €