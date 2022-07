Nina Senicar: il vestito da sposa è un sogno di mezza estate

Nina Senicar, top model e attrice, e l’attore americano Jay Ellis si sono sposati lo scorso 9 luglio in gran segreto nella romanticissima campagna toscana e a colpirci più di tutto è stato il meraviglioso abito da sposa indossato dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Direttamente dalle tendenze look degli abiti da sposa, ci ha semplicemente incantato.

Dopo il matrimonio di Manuela Arcuri, ecco i fiori d’arancio anche per la la coppia super glam, che condivide una bimba e fa coppia fissa dal 2015.

Eleganza da vendere grazie all’abito Dolce&Gabbana

“My dream dress” lo ha chiamato Nina Senicar su Instagram e non potremmo essere più d’accordo: l’abito firmato da D&G per il giorno più importante della sua vita è davvero da sogno!

Foto Instagram © Nina Senicar

Il vestito scelto dalla top model racchiude in sé più di caratteri in un mix glamour davvero d’effetto. Del colore bianco più tradizionale, ma con bustier e maxi spacco laterale, sembra urlare a gran voce: principessa romantica sì, ma con grinta! D’altronde cosa potevamo aspettarci dalla maison che da sempre mescola sensualità ed eleganza?

Foto Instagram © Nina Senicar

Un look delicato e da vera principessa, che ci ricorda gli abiti da sposa delle ultime sfilate haute couture, e noi lo amiamo alla follia proprio per la sua allure romantica che ben si incastra con quella dell’abito bordeux del marito Jay Ellis, sempre firmato D&G.

Il suo outfit da sposa – acconciatura e manicure comprese – è una vera ispirazione per noi, soprattutto se cerchiamo idee per le unghie gel estive perfette per il matrimonio!