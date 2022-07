Abiti da sposa (magnifici) che ci hanno ispirato nelle ultime sfilate

Sfilate non significa soltanto tendenze moda da sfruttare per la vita di tutti giorni. Non significa solo calzature e accessori, ma anche abiti da sposa. Nella vita di una donna, infatti, giunge un momento in cui scegliere l’abito per il giorno delle nozze, quello che figurerà nelle foto e nei ricordi di tutti. Come scegliere l’abito più bello per questo importante giorno? Prendendo ispirazione dalle magnifiche creazioni viste sfilare durante le Settimane della Moda di haute couture.

Foto Instagram | @giambattistavalliparis

Abiti da sposa di alta sartoria dai 3 brand più belli

Alle Settimane della Moda di alta sartoria abbiamo visto sfilare abiti da sposa di ogni taglio e forma. Che si tratti di tailleur o abiti dal taglio minimalista, di abiti romantici e iperfemminili, ce n’è per tutti i gusti. I primi abiti da sposa che abbiamo selezionato sono quelli firmati Elie Saab: lo stilista libanese ci regala da sempre creazioni iper romantiche e femminili, tempestate di perle e cristalli. Niente di più adatto al giorno del matrimonio.

Foto Instagram | @eliesaabbridal

Anche Giambattista Valli e la sua moda fatta di maxi volumi, tulle, fiocchi e gonne a strati è ideale in fatto di scelta di abiti da sposa. La sua collezione sposa di alta moda ha visto protagonisti abiti con gonne gonfie e stratificate, che si allineano perfettamente alla tendenza hyperfemininity. Nata dai movimenti femministi dei giovanissimi della generazione Z che rivendicano l’estetica iperfemminile da sempre associata alla superficialità in stile mean girls americane.

Foto Instagram | @giambattistavalliparis

Per chi ama tagli tradizionali e dalle linee eleganti, raffinate e intramontabili; per chi non è appassionato di pomposità e maxi volume, gli abiti ispirati all’estetica Dior sono perfetti. Da sempre baluardo di raffinatezza, la maison francese non è da meno neanche in fatto di abiti da sposa.

Foto Instagram | @dior

Se con la collezione di prêt-à-porter ci ha proposto abiti in stile manorcore fatti di pizzi e colorazioni neutre, per quanto riguarda gli abiti da sposa punta su tagli e linee fluide e dinamiche ma dal finish minimalista.