Unghie estive, idee di tendenza per il matrimonio

Ci siamo: eccoci approdati nell’attesa stagione delle cerimonie più disparate, la favorita per battesimi ma, soprattutto, matrimoni. Un evento romantico, impegnativo nella sua organizzazione, carico di aspettative non solo per i futuri sposi ma anche per chi ne prende parte. O, per essere chiari, forse dovremmo dire le invitate. La scelta della mise può rivelarsi infatti ostica sia che si tratti di abiti da sposa oppure di abiti lunghi per l’invitata. Scelta alla quale, irrimediabilmente, fa seguito la caccia alle scarpe perfette e, immediatamente dopo, l’ansia che orbita attorno ad un trucco da invitata adeguato.

Ma non staremo dimenticando qualcosa? Anche la manicure, infatti, svolge un ruolo fondamentale in quanto ad ordine e raffinatezza. Ecco perché abbiamo provveduto a stilare una piccola selezione con le idee più azzeccate ed originali da cui prendere spunto per il look delle tue unghie. (Prego).

Manicure con Gold Foil: è lusso

Foto Pinterest | Everything Abode

Naturali sì, ma con stile: se è vero che la manicure ad andare per la maggiore in queste occasioni è senza ombra di dubbio la Milk bath-Nails, nessuno vieta di arricchire il tutto con dettagli personali. Optare per decorazioni realizzate con il Gold Foil è un’idea non solo consona, ma anche elegantissima.

Outline French… del colore del vestito

Foto Pinterest | Reader’s Digest

Qualora non sappiate fare a meno del colore, ecco una validissima alternativa al più classico French: perché non abbinare uno sfiziosissimo Outline French alla nuances dell’abito? Sobrio, ma comunque di carattere.

Unghie naturali, ma con dettagli oro

Foto Pinterest | Mariateresa Castaldo

La Minimal Nail-art, poi, non è mai una scelta sbagliata. Decori metallici su manicure rosata o lattiginosa? Vincono sempre.

Glitter French: che luce!

Foto Instagram @matuszewsk.a

Per noi un Glitter French, grazie! Quando il dress code è accurato ed elegante, vivacizzare il tutto con il bagliore dei dettagli è praticamente un dovere.

French o Baby Boomer con dettagli brillanti

Foto Pinterest | Luna

Che dicevamo a proposito del bagliore? L’intramontabile French è stato protagonista, negli anni, di varie evoluzioni e sperimentazioni: da quello geometrico al più popolare Baby Boomer, ognuna di queste si “sposa” perfettamente con il mood in questione. E si dà il caso che brillantini ed applicazioni strass siano proprio i particolari preziosi di cui abbiamo bisogno!