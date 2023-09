Unghie corte, quali smalti adottare: così valorizzi al meglio le tue mani

Non sei per niente un’amante della ricostruzione e preferisci avere unghie Corte questi smalti ti permetteranno di valorizzare la tua manicure.

Negli ultimi anni sono andate di moda le unghie realizzate con il gel oppure la ricostruzione, arrivando spesso a delle lunghezze esagerate e con le quali diventava impossibile compiere tantissime azioni.

Ora invece vi è un cambio di tendenza e la moda per l’autunno fa prediligere soprattutto le unghie corte, raffinate ed eleganti. Le unghie corte sono decisamente molto più pratiche di quelle lunghe e quasi chilometriche e in alcuni casi sono addirittura necessarie, come per esempio se si eseguono alcuni sport o si suonano alcuni strumenti. La moda di questo autunno sta proprio riportando in auge uno stile più delicato e per chi ama la nail art e non vuole assolutamente rinunciare a mettersi lo smalto, alcuni colori in particolare aiutano a far risaltare le unghie così corte.

Ecco quali sono gli smalti migliori per chi ha le unghie corte

Innanzitutto, prima di applicare un qualsiasi tipo di smalto, a prescindere dalla lunghezza delle proprie unghie, bisogna seguire una manicure corretta e che garantisca una base omogenea e regolare. Come prima cosa bisogna eliminare qualsiasi residuo di smalto precedente e procedere con una lima particolare che prende il nome di buffer e che si usa per limare la superficie delle unghie, in modo tale da appianare ogni irregolarità grazie alla sua grana molto delicata.

Se si è in grado di farlo a casa da sole, si può prendere una lima con una grana più spessa e procedere a dare una forma all’unghia, scegliendo se averla più squadrata, ovale, a stiletto o nelle altre forme che esistono. Per chi ha le unghie particolarmente corte è consigliata una forma tonda o ovale, che permette di slanciare leggermente la forma delle dita.

Per quanto riguarda i colori veri e propri da scegliere, chi decide di avere le unghie corte dovrebbe puntare su delle nuance nude, lattiginose oppure su dei colori pastello. Tutti i colori chiari infatti tendono a valorizzare questo genere di unghie, aprendo e ingrandendo la loro superficie. Dei colori perfetti possono essere il fucsia, il rosso, il giallo e il rosa. Per quanto riguarda invece i colori scuri, l’ideale per far risaltare le unghie e realizzare un nell’art monocromatica. Per quanto riguarda il top coat meglio sceglierne uno lucido poiché la luminosità permette di far risaltare ancora di più la forma delle unghie stesse e delle dita, mentre il matte potrebbe farle risultare molto più piccole.