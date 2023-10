Il colore dello smalto che più ti attrare rivelerà un lato nascosto della tua personalità: scopri cosa nascondi

Scegli il colore di smalto che preferisci e scopri chi sei: il test rivelerà un aspetto della tua personalità che forse non conosci.

Dal nuovo libro da leggere all’abito da indossare per quell’occasione speciale. Le scelte che siamo chiamati a compiere quotidianamente, anche quelle apparentemente più banali, possono rivelare tantissimo di noi. Ogni piccola decisione, anche quella più automatica, può nascondere in realtà alcuni aspetti della nostra personalità, anche quelli più nascosti. Succede anche quando, al centro estetico, scegli il colore con cui decorare le tue unghie.

Il mondo della nail art offre una vasta quantità di sfumature e tonalità, ma c’è sempre quel colore che, più di ogni altro, tendiamo a scegliere. È il colore col quale ci sentiamo meglio, a nostro agio, la ‘comfort zone’ della manicure. Ebbene, anche le tue mani possono raccontare di te molto più di quanto pensi. Attraverso il test di oggi puoi scoprire qualcosa in più sul suo carattere proprio attraverso la scelta dello smalto. Quale preferisci tra le quattro nuances proposte?

Rosso, nero, nude o bianco: il tuo smalto preferito svelerà qualcosa di te

Tonalità più scure di inverno e vai con i colori vivaci nella stagione più calda? Non è sempre così. C’è chi ama un colore di smalto ed è ad esso che si affida per tutto l’anno, a prescindere dal clima e dagli abbinamenti in fatto di look. Nonostante in molte amino cambiare spesso manicure, c’è sempre un colore preferito dove ci si “rifugia” per non sbagliare mai. Con questo test hai la possibilità di scegliere tra quattro colori e scoprire qualcosa in più sulla tua personalità.

Rosso, nero, nude o bianco? La risposta a questa domanda ti permetterà di conosce qualche sfumatura di te che (forse) non avevi mai analizzato. Let’s go!

Smalto Rosso

Se la tua scelta è ricaduta sullo smalto rosso non ci sono dubbi: puoi ritenerti una persona estremamente forte e decisa. La determinazione è il tuo punto forte: se hai un obiettivo fai di tutto per raggiungerlo, senza abbatterti davanti ai possibili ostacoli e non perdendo mai il sorriso.

Smalto Nero

Non è la più comune delle manicure e questo vuol dire tanto. Chi predilige lo smalto nero ha in sé un alone di mistero che lo rende interessante ed intrigante. Se indossi spesso smalti dai colori ‘strong’, primo tra tutti il nero, sei una persona creativa, che non teme giudizi e non ha problemi a rompere gli stereotipi.

Smalto Nude

Con lui non si sbaglia mai. Il ‘nude’ rappresenta sempre la scelta giusta, che si tratti di smalti, ombretti o rossetti. Se di fronte alla palette di colori il tuo occhio cade immediatamente su quelli neutri, sei una persona semplice, che non ama dare nell’occhio ma allo stesso tempo non rinuncia all’eleganza. Una persona sicura di sé, ma che non ha bisogno di ostentarlo.

Smalto Bianco

Se ami lo smalto bianco, sei una persona solare, positiva, che tende a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Ami farti notare, ma senza eccedere, non perdendo mai la tua naturalezza e raffinatezza. Hai un animo giovane, indipendentemente dalla tua età!