Dita affusolate e sottili? Questa è la manicure perfetta per valorizzarle: il trend del momento

L’ultima tendenza in fatto di Nail Art è un ritorno che molte apprezzeranno: una manicure che valorizzerà al massimo le dita sottili.

La Nail Art ha acquistato sempre più rilevanza negli ultimi anni diventando un vero e proprio capitolo a sé per quanto riguarda la moda. Tanti gli stili che abbiamo visto avvicendarsi ad ogni stagione, sia come colori di smalto che come forma di unghie. A prescindere dai gusti personali sull’argomento, di certo è innegabile che i vari tipi di manicure attirino quanto abiti, scarpe ed accessori.

Se durante l’inverno la tendenza è prevalentemente verso tonalità più scure, in primavera e in estate si assiste ad un tripudio di colori sgargianti o chiari. L’estate 2023, però, ha aggiunto una marcia in più in tal senso: il trend generale stavolta riserva l’egemonia assoluta agli smalti nude e lucidissimi che si adattano a qualsiasi forma e qualsiasi lunghezza delle unghie. All’interno di questo trend, poi, è spuntata un’ulteriore novità che ha il pregio di rendere ancora più eleganti le dita affusolate e sottili e cioè la manicure Chiffon.

Unghie elegantissime con la manicure Chiffon: ideale sulle dita sottili

Chi nei mesi scorsi ha trovato interessanti trend più incentrati sull’esaltazione dell’unghia delicata, come quello delle lip gloss nails o quello delle milky, troverà sicuramente irresistibili le unghie Chiffon, molto gettonate ultimamente tra le star di Hollywood. Caratteristica principale di questo stile è la sua naturalezza estremamente curata e perfetta, all’insegna della raffinatezza più ricercata.

Semplicità, sì, ma solo all’apparenza: la Chiffon è una manicure dove nulla è lasciato al caso e a fare la differenza sono i dettagli. Il più importante è l’effetto super lucido, grazie al quale si ottiene un risultato luxury e allo stesso tempo quasi etereo. Un trend che sembra destinato a conquistare la scena anche ai matrimoni, sia per quanto riguarda la sposa che le invitate e che si presenta come la soluzione più comoda in vacanza, visto che non richiede particolari attenzioni per essere perfetta.

La manicure Chiffon si presta tranquillamente ad essere realizzata col semipermanente ma anche con la ricostruzione in gel, ma sarebbe un errore pensare che sia poco personalizzabile. Per aggiungere il proprio tocco di originalità si potrà sempre optare per qualche decorazione minimal, magari che si distingua dallo sfondo per un colore più rosato o di un bianco deciso.