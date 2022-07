Manuela Arcuri si è sposata: la prima foto del matrimonio è super!

Nozze estive per Manuela Arcuri, splendida e raggiante in abito da sposa per il suo atteso matrimonio con il compagno, Giovanni Di Gianfrancesco. Ora vi mostriamo la prima foto in arrivo dalla cerimonia, e non potrete che restare a bocca aperta!

La prima foto del matrimonio di Manuela Arcuri

Le cronache rosa aspettavano proprio questo: il primissimo scatto delle nozze di Manuela Arcuri con il padre del suo Mattia, Giovanni Di Gianfrancesco. E finalmente la foto è arrivata!

La splendida sposa si mostra davanti all’obiettivo in una immagine ri-condivisa dal settimanale Gente e pubblicata da uno degli invitati, il dentista dei vip Emanuele Puzzilli…

Foto Instagram | @gentesettimanale

Il marito di Manuela Arcuri è…

Manuela Arcuri ha detto “Sì” ieri, sul lago di Bracciano, al suo amato Giovanni Di Gianfrancesco. La coppia, insieme dal 2010, ha un figlio di 8 anni che si chiama Mattia e si era già sposata a Las Vegas nel 2013…

Il marito dell’attrice ha 44 anni ed è un imprenditore edile originario di Monterotondo. Si vocifera che il presidente Coni Giovanni Malagò e Alberto Tarallo siano stati i testimoni degli sposi e, tra gli invitati al matrimonio da favola, anche Nathalie Caldonazzo e Vittorio Sgarbi…