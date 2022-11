Scarpe da sposa: le proposte chic per il matrimonio invernale

Siamo abituate a pensare al matrimonio come un evento prettamente primaverile o estivo, eppure sposarsi in inverno ha un fascino tutto suo, ammantato di romanticismo e dolcezza come in un film romantico. Tra le tendenze matrimonio più glamour di quest’anno non potevano mancare le scarpe della collezione bridal delle maggiori maison di moda, con qualche incursione nel low cost gradita a tutte noi.

Dalle sposine romantiche a quelle classiche, per chi si sente rock nell’animo e chi preferisce la comodità, vediamo quali modelli sono irrinunciabili per le spose fashioniste!

Décolléte classiche bianche: viva la tradizione!

La prima scelta, nonché la più inflazionata, tra le spose che celebrano il matrimonio in inverno è la scarpa chiusa semplice: una sobria décolleté bianca con tacco alto, magari con una piccola decorazione, è la soluzione perfetta che coniuga stile ed eleganza.

Foto Rosa Clarà | Scarpe da sposa per matrimonio in inverno

Giocare sui tessuti è d’obbligo in questo caso e la scelta è ampia, ma noi consigliamo un modello in camoscio bianco, raffinato e di classe. La fibbia gioiello rende questa scarpa tradizionale un vero accessorio glamour.

Modello asimmetrico, chic e raffinato

Se vogliamo una décolléte un po’ diversa, particolare, dal carattere più deciso, il modello asimmetrico con cinturino è quello che fa per noi. Dalla femminilità spiccata, questa scarpa da sposa è affusolata e avvolge il piede con eleganza.

Foto Loriblu | Scarpe da sposa per matrimonio in inverno

Il raso color avorio è forse il tessuto preferito dalle spose, sia contemporanee che tradizionaliste, perché con la sua eleganza senza tempo si abbina alla perfezione alle tendenze abiti sposa più cool.

Con il cinturino gioiello le scarpe da sposa sono super trendy

Vogliamo un matrimonio indimenticabile? Puntare su un paio di scarpe gioiello da indossare con abiti da sposa economici con strascico ma anche con completi da sposa colorati in nuance delicate.

Foto Zalando | Duna London – Scarpe da sposa per matrimonio in inverno

Le décolléte in tessuto color avorio con cinturino gioiello tempestato di gemme preziose e perle sono il must invernale per quanto riguarda le scarpe da sposa. Come poter resistere?

Glitter rosa per il matrimonio invernale? Decisamente sì con questo modello

Cambiamo completamente registro e vi sveliamo il modello top delle scarpe bridal 2022, firmato Casadei: le pumps rosa in glitter con tacco a stiletto in acciaio. Riflessi di luce e un’altezza vertiginosa rendono queste scarpe semplicemente irresistibili, con uno spirito frizzante che ci fa impazzire.

Foto Casadei | Scarpe da sposa per matrimonio in inverno

Il sogno di tutte le shoes addicted, Casadei è una certezza in fatto di qualità e stile e queste scarpe ne sono la conferma. Da abbinare rigorosamente a un trucco sposa che riprenda i toni del rosa e del pesca!

Trasparenti in vinile: fascino da Cenerentola per le spose invernali

Ci sentiamo un po’ tutte delle piccole Cenerentole a volte e per il giorno del nostro matrimonio vorremmo qualcosa che faccia emergere il lato più dolce di noi. Con queste scarpe in vinile trasparente di Zara è facile!

Foto Zara | Scarpe da sposa per matrimonio in inverno

Forse non adatte alle più freddolose, ma sicuramente perfette per dire il fatidico “sì”. Il tacco è un kitten heel comodo, la decorazione con strass nella parte anteriore un tocco raffinato che le rende uniche. Ma il vero punto di forza è la loro versatilità: la trasparenza permette un riutilizzo anche con abiti “civili”.

Matrimonio in inverno chiama stivaletto bianco, trés chic

Chi dice che non si possono indossare gli stivaletti il giorno del matrimonio forse non ha mai visto questo modello. In pelle bianca con tela trasparente tempestata di perline è semplicemente il top per tutte le spose che vogliono sentirsi le più belle dell’universo.

Foto Nicole Milano | Scarpe da sposa per matrimonio in inverno

Da abbinare a un abito da sposa corto e vaporoso e agli accessori di un’acconciatura frizzante e sbarazzina.

Slingback bianche con fibbia: vibes retrò e stile contemporaneo

Valentino ci fa innamorare con questo modello super classico di scarpe da sposa, che forse proprio per le sue vibes così retrò ci fa venire voglia di comprarle subito! Le décolleté slingback con fibbia in oro e logo in vista sono totalmente anni ’60 e noi le adoriamo.

Décolleté slingbackFoto Luisaviaroma | Valentino Garavani – Scarpe da sposa per matrimonio in inverno

Il tacco squadrato con applicazioni metalliche è comodo e non stanca il piede, praticamente il sogno di tutte le future sposine che potranno finalmente indossarle tutto il giorno senza indugi!

Sposa comoda, sposa felice: le scarpe perfette sono queste

Se comodità è la parola d’ordine e almeno nel giorno del nostro matrimonio non vogliamo soffrire indossando tacchi vertiginosi, puntiamo su un paio di ballerine a punta con maxi fibbia. Certo, un modello esclusivo adatto a chi non vuole badare alle spese, ma sicuramente indimenticabile.

Foto Roger Vivier | Scarpe da sposa per matrimonio in inverno

Sarà il fascino da Luigi XIV che emana la fibbia in strass o l’aspetto comfy di queste ballerine, ma saremmo pronte a scambiare la nostra collezione di borse firmate pur di averle!

Il matrimonio in inverno è bold come queste scarpe

Se è vero che oggi il matrimonio è l’evento più anticonformista a cui una donna può partecipare, allora queste sono le scarpe perfette per la sposa del 2022. Assolutamente bold, il modello Mary Jane con doppio cinturino ricorda le fughe notturne post-adolescenziali e sprizza carattere da ogni cucitura.

Foto Luisaviaroma | Nodaleto – Scarpe da sposa per matrimonio in inverno

Pura e maliziosa, questa scarpa fa il pieno di contraddizioni e per questo è il simbolo della sposa moderna che preferisce la vernice bianco latte e qualsiasi tessuto raffinato. Tra le scarpe da cerimonia da avere assolutamente!

Il massimo della comodità sono queste slippers da sposa

Desideriamo un matrimonio in location rustiche ma super raffinate, magari in qualche vigneto in Umbria o Toscana? Queste sono le scarpe perfette per dire “sì”! Le slippers in satin color champagne si abbinano a meraviglia con completi tono su tono dal taglio maschile, dallo stile casual raffinato e trés chic.

Foto Sergio Rossi | Scarpe da sposa per matrimonio in inverno

Super personalizzabili in diversi tessuti e colori, queste scarpe sono il sogno nel cassetto delle spose over 50 alla ricerca di un accessorio elegantissimo per il giorno del loro matrimonio invernale.