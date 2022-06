Prism Eyes Trend: quando le occhiaie si tingono dei colori dell'arcobaleno

Perché tentare strenuamente di coprire le occhiaie con strati e strati di correttore e color correcting, quando si può dare libero sfogo a tutto il proprio estro creativo tingendole di tonalità pop e divertenti? È questa l’ultima tendenza beauty proveniente -com’era prevedibile che fosse- da TikTok, la quale si sta diffondendo praticamente a perdita d’occhio. Si chiama Prism Eyes, ed assorbe i tratti caratteristici dell’Euphoria Effect per dare vita ad un look, se possibile, ancor più audace, appariscente, stravagante.

Il correttore c’è, ma fa semplicemente da base a “50 sfumature di ombretti polverosi colorati” a creare un undereye sfumato e multicolore, talvolta abbinato ad applicazioni tridimensionali tipiche del Crystal Make-up, totalmente in armonia allo scenario make-up attuale con i colori trucco in voga per l’estate.

L’ennesimo passo verso un concetto più ampio della body positivity sulla bocca di tutti o, più semplicemente, un tentativo fantasioso per evadere dalla noia quotidiana?

Circa un anno fa, di questi tempi, spopolava sulla piattaforma social -probabilmente la più influente del momento- il trend che preferiva accentuare le occhiaie anziché mascherarle, dapprima per gioco e poi con il fine di spingere alla riflessione ed accettare quello comunemente considerato come un difetto, più che come una caratteristica.

Insomma, atipico come la zona del contorno occhi possa ospitare, proprio come una tela bianca, nuove ombre variopinte ma meno se si pensa che la sorgente sia proprio TikTok, casa di svariate insolite tendenze. Insolite tendenze come quella gettonatissima del Purple Blush, intervallate da geniali beauty hacks come nel caso, invece, del trend per dare volume ai capelli ricci.

E tu cosa farai, continuerai a coprire le occhiaie come di consueto o darai un’opportunità al tuo contorno occhi di risplendere dei colori dell’arcobaleno?