Che sia trucco o skincare, a definire i beauty trend è sicuramente Tik Tok. Il social, utilizzato perlopiù da giovanissimi, sforna challenge e tendenze che si estendono poi a macchia d’olio in tutta la community beauty anche su Instagram e YouTube.

Se alcuni sono artistici, creativi e talvolta folli, altri sono un vero e proprio portento poiché svelano trucchetti e consigli per realizzare make-up perfetti e creare look assolutamente wow.

3 make-up trend virali su Tik Tok da provare subito

Alcuni dei viral trend su Tik Tok dell’ultimo periodo in fatto di make-up sono: rossetto utilizzato per fare sculpting pre-fondotinta, il mosaico di colori per creare il match perfetto, il paragone tra lo stile del 2016 e quello del 2021, le occhiaie accentuate e non camuffate.

Ma che ci hanno colpito sono 3: ve li consigliamo da provare subito!

Ciglia finte colorate

Bisogna mettere in campo un po’ di fai-da-te, ma non c’è niente di meglio che un look personalizzato. Per creare ciglia finte colorate basta un correttore bianco con cui ricoprirle e un pigmento o una polvere, in tinta col resto del make-up o a contrasto. Quando sono ben asciutte, le applichiamo come sempre: l’effetto è bellissimo!

Eye-liner ispirati agli animali

Il make-up trend lanciato da Hayley Bui è diventato virale su Tik Tok in pochissimo tempo, ripreso da altri beauty guru immediatamente: vediamo diversi stili di eye-liner ispirati agli animaletti presenti nelle emoji della nostra tastiera. Le possibilità sono infinite: che animale sarete questa primavera?

Il nuovo fondotinta di KVD Vegan Beauty

Ancora non è sbarcato in Italia, ma tutti lo vogliono e lo cercano: i stratta del nuovissimo Good Apple Skin-Perfecting Foundation Balm di KVD Vegan Beauty. Si tratta di un balsamo ad alta comprenza, indicato per le pelli secche, capace di perfezionare qualsiasi problematica della pelle. Inoltre, basta davvero pochissimo prodotto per avere una pelle perfetta come la buccia di una mela.