Ormai abbiamo capito: Tiktok è il nostro pozzo di tendenze quest’anno (e forse per molto tempo ancora). Il social network più in voga tra i giovanissimi è una vera fonte di ispirazioni, soprattutto quando si parla di trend beauty. L’ultimo? Inspiegabile, ma vero: disegnarsi le occhiaie.

Borse e occhiaie diventano cool

Non scherziamo, per quelle di noi che da anni combattono con l’insicurezza delle borse sotto gli occhi, questa è una manna. Tiktok, infatti, ha reso le occhiaie oggetto di tendenza. Ovviamente, quando queste sono dovute alla stanchezza, sarebbe meglio prendersene cura, perché la mancanza di riposo è un male sotto molti punti di vista. Nessuna vuole andare incontro all’invecchiamento precoce, ma se disegnare le occhiaie è diventato di tendenza, saremo un po’ meno fuori luogo per una nottata in bianco.

Dal make-up no make-up al make-up no-sleep

Potremmo quasi definirlo un make-up no-sleep. E se il make-up no make-up ha avuto tanta fama, perchè non dovrebbe averne questo nuovo trend beauty, d’altronde.

L’idea è quella di simulare le occhiaie per rendere omaggio alle imperfezioni, una gioia per chi il contorno occhi segnato lo ha dalla nascita. @daniellemarcan è una delle artefici di questo nuovo beauty trend: usa ombretti o rossetti (di quelli in formato matita) in tonalità blu, viola e rosso. «Nel 2021 accetto tutte le mie insicurezze. Magari anche enfantizzandole e portandole con sicurezza», ha spiegato la tiktoker in un post.

L’ultima provocazione delle nuove generazioni

Diciamo addio all’omologazione, più o meno, perché sempre di un trend si parla. Se hai un difetto (ma ne esistono ancora?), mostralo. L’ultima provocazione di Tiktok vuole spingerci ad accettarci così come siamo, acne e occhiaie comprese.