Sogni i capelli di Kaia Gerber? Ecco il TikTok Trend che aspettavi per dare volume ai ricci

Ad oggi, se qualcuno ci chiedesse come dare volume ai capelli, gli risponderemmo di chiedere direttamente all’hairdresser che ha messo le sue magiche mani sulla chioma di Kaia Gerber in occasione gli scorsi Met Gala. Se solo non fosse che, negli ultimi giorni, un nuovo TikTok Trend è balzato in cima alle classifiche “spettinando” la beauty community: avreste mai pensato di vedere i vostri ricci esplodere di volume grazie a delle semplici mollette?

O forse dovremmo dire mollettone: recentemente tornato “in testa alle tendenze”, è proprio lui il protagonista assoluto di questo insolito, nuovo beauty hack.

Come solo gli individui riccio-muniti sanno, avere la fortuna -ed il piacere- di vantare ricci perfetti non è da tutti, e non è da poco soprattutto. Urge ricorrere a specifici prodotti, tecniche collaudate negli anni e tanta, tanta pazienza. Senza contare che il taglio giusto è letteralmente fondamentale e, almeno su questo, i tagli scalati di tendenza cadono a pennello!

Dopo l’Hair Plopping è ancora un trend proveniente da TikTok a costituire la svolta: si chiama Root Clipping, e consiste nell’ottenere maxi volume sin dalle radici mettendole in posa tramite delle comuni mollette.

La procedura, in realtà, è quanto di più semplice si possa immaginare: dopo aver effettuato la solita, rodata haircare routine con tanto di schiuma per capelli ricci, si passa a posizionare i diversi mollettoni in corrispondenza appunto delle radici da lunghezze ancora umide, per poi asciugare la chioma -con o senza diffusore-. Per una riuscita ancora migliore, se nulla vi spaventa si può optare per dormirci sopra. Scettiche?

Ebbene, la vera sorpresa sta nel risultato! Una volta rimossi potrete notare ricci voluminosi, definiti e dinamici.